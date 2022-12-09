‘Sıfır atık’ okullu oldu

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, öncülük ettiği “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde kurulan merkezdeki açılışa katıldı. Atölye çalışmaları kapsamında atık karton ve kozalaklardan flamingo maketi yapan çocukları izleyip onlarla sohbet eden Emine Erdoğan “Hepinizi tebrik ediyorum, harika şeyler yapmışsınız” dedi. Emine Erdoğan, çocukların sıfır atık bilincine sahip olmasının önemine dikkat çekerek, “Geleceğimiz emin ellerde diye düşünüyorum” diye konuştu . Çocukların da yakın ilgi gösterdiği Emine Erdoğan, 6 yaşındaki Reyyan Güleç Muslu’nun, “Sıfır atık aynı zamanda israfı önler. İnsanların ve hayvanların yaşamını kolaylaştırır, daha iyi konuma getirir” sözlerini alkışlayarak çocuğu tebrik etti.

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Küçük Reyyan, Emine Erdoğan’ın isteği üzerine merkezde arkadaşlarıyla birlikte atıklardan yaptıkları ürünleri tek tek anlattı. Erdoğan, diğer çocuklara da söz verdi ve bu çalışmaların dünya için önemini vurguladı.