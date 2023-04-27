Şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi... Dere taştı, sele kapılan otomobil sürüklendi

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki Ayıboğan deresi taştı. Sele kapılan bir otomobil sürüklenerek, ticari bir araca çarptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Zemin katta bulunan bazı ev ve işyerlerini ise su bastı. İtfaiye ve belediye ekipleri su tahliyesi çalışmalarında bulundu.

VALİ ŞILDAK İNCELEMEDE BULUNDU

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, selin ardından Bigadiç ilçesinde incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, "Akşam saatlerinde Bigadiç ilçemizde yaşanan aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkın olayına belediye, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz tarafından hızlı şekilde yapılan müdahaleyi yerinde takip ettik. Bigadiç’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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İZMİR'DE MOTOKURYE ÇALIŞANLARI MAHSUR KALDI

İzmir'de sağanak yağışın ardından kentin birçok cadde ve sokaklarında oluşan su birikintisi, sürücüler, motokurye çalışanları ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için yapılan uyarının ardından sağanak dün gün boyunca aralıklarla etkisini gösterdi. Akşam saatlerde etkisini iyice artıran sağanak nedeniyle Gazi Bulvarı, Çınarlı, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi gibi trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Trafik polisleri ve zabıta ekipleri, su baskınlarına karşı önlem aldı. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da saçak altlarında ve kapalı mekanlarda uzun süre yağışın dinmesini bekledi. Motokurye çalışanları ise kentin birçok yerinde mahsur kaldı.

UYARI SİRENLERİ ÇALDI

Şiddetli yağmur nedeniyle Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi 2047 sokakta bulunan rögar kapakları taştı, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

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Öte yandan, mahallede bulunan bir sitenin hoparlörlerinden uzun süre siren sesi çaldı. Site sakinlerine taşan rögar kapaklarının araçlara zarar vermemesi için uyarılarda bulunuldu. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, çalan siren sesi evlerinin pencerelerine çıkan mahalleliyi ürküttü.

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AYDIN'DA ARAÇLAR YAĞMUR SULARININ İÇİNDE KALDI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde etkili olan ve 45 dakika süren sağanak yağış sonrası çevre yolunda bazı araçlar yağmur sularının içinde kalırken, araç sahipleri ise çaresizce araçlarının kurtarılmasını bekledi.

Meteorolojinin Aydın için kuvvetli yağış uyarısının ardından Kuşadası’nda dün akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. İlçe genelinde etkili olan sağanak yağış 45 dakika boyunca etkisini gösterirken, bazı yollar göle döndü. Çevre yolunda ise iki otomobil biriken yağmur sularının içine gömüldü. Araç sürücüleri ise araçlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Araç sahipleri yarı bellerine gelen suda dakikalarca otomobillerinin kurtarılmasını bekledi.

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Bölgeye gelen bir trafik polisi ise tıkanan yağmur suyu kanalını açmak için uğraş verirken, suya gömülen araçları kurtarmak için bir iş makinesi yardıma koştu.