Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi... Apartman çatısında hasara neden oldu

Kentte sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle Fatih Mahallesi Meraküm Caddesi üzerindeki 6 katlı bir apartmanın çatısında hasar oluştu. rüzgarın şiddetiyle çatıdan sökülen bazı parçalar aşağı düştü bir kısmı ise çatıda kaldı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Sarkan ve tehlike oluşturan parçalar geçici olarak iple bağlandı.

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