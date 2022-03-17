Şiddete karşı paket Meclis’te

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AĞIRLAŞTIRICI NEDEN: Türk Ceza Yasası’nda yer alan “kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet ve tehdit” suçlarında mağdur kadın ise ağırlaştırıcı neden kabul edilecek.

CEZALAR YÜKSELİYOR: Basit tıbbi müdaheleyle giderilebilecek kasten yaralama suçu kadına karşı işlenirse cezanın alt sınırı 4 aydan 6 aya çıkarılacak. İşkence suçu kadına karşı işlenirse, cezanın alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Eziyet suçunda 2 yıl hapis olan ceza alt sınırı, mağdur kadınsa 2 yıl 6 ay hapis olacak. Kadına tehdit suçunda ise cezanın alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkacak.

ÜCRETSİZ AVUKAT: Şiddet mağduru kadınlara baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilecek.

ISRARLI TAKİBE ÖZEL DÜZENLEME: “Israrlı takip” Türk Ceza Yasası’nda özel olarak düzenlenecek. Mağdurun fiziki olarak izlenmesinin yanı sıra, haberleşme ve iletişim araçları, bilişim sistemleri veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurulmaya çalışılması da “ısrarlı takip” sayılacak. 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

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KRAVAT İNDİRİMİNE YASAK: Hâkimlerin “takdiri indirim” nedenleri sınırlanıyor. Saldırganın duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranışlarının indirim nedeni olamayacağı kesin hükme bağlanıyor. Kravat indirimi olarak da nitelendirilen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da eleştirdiği bu düzenleme son buluyor.

DOKTORA ŞİDDET VE SORUŞTURMA

Mesleki hatayla suçlanan sağlık çalışanı hakkında doğrudan soruşturma açılmayacak. Tüm hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlemler nedeniyle soruşturmalar izin şartına bağlanıyor. İzin verme yetkisi Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu’nda olacak. Hatalı tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle devletin ödediği tazminatın ilgili sağlık çalışanından tazmin edilmesi konusunda da aynı kurul karar verecek. Sağlık çalışanlarına karşı görevleri sırasında işlenen kasten yaralama suçunda tutuklama yaptırımını sağlamak amacıyla bu konu Ceza Muhakemesi Yasası’na da ekleniyor.