Şiddet mağduru MHP’li Fidan: Filmlerde seyrederdim başıma geldi

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Fidan, yaşadıklarını ve duygularını şöyle aktardı:

KENDİNİ KAYBETMİŞ GİBİYDİ

“Onun evinin yakınında arkadaşımı gördüm. Telefonum çaldı sabah saat 09.30 gibi. Beni gördü. Telefonla konuşurken peşimden koştu. Arabaya bindim. Belki beni itecekti. Arabanın kilidini bulamadım heyecandan, boğazım kurumuştu. Kendini kaybetmiş gibiydi. Filmlerde seyrederdim bu tür olayları, başıma geldi. Kapıyı panikten kilitleyemedim, açtı. Aynasını itti, kırmaya çalıştı. Telefonumu almaya çalıştı, vermedim. Boynumdaki kolyeyi çekip koparttı, kolumu büktü telefonu almak için. Resmen an meselesi. Telefonla arkadaşım arıyor... Darptan dolayı karakola gittim. Suç duyurusunda bulundum. İlk etapta uzaklaştırma verdiler. KADES uygulamasını söylediler. Şaka gibi resmen, televizyonlarda seyrediyordum bu tür olayları. Emniyetten ‘Sizi arayıp bildireceğiz’ dediler. Tehdit ve darptan dava açılacak.

KENDİMİ GÜÇLÜ GÖRÜRDÜM

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21 yıllık evliliğimde bunu yaşayacağım aklıma gelmezdi. Bir takım sebeplerden dolayı boşanmıştık; ama beraberdik iki yıldır. Yanında çalışan evli stajyer kadın yoldan çıkarmış. Yaklaşık üç ay önce mesajlarını yakaladım, kapının önüne koyduk. ‘Evde de yaşamayacaksın bizimle’ dedim. Sürekli tehdit etmeye başladı. ‘Yaşatmayacağım seni’ dedi. 14 ve 17 yaşlarında iki çocuğum var. Onlar çok korktu. Kendimi çok güçlü kadın görürdüm bir de. Herkes beni güçlü bilirdi. Benim başıma gelmeyeceğini düşünürdüm. Erkeklerin arasında siyaset yapan biri olarak güçlü hissederdim. ‘Davamdan vazgeçmezsem beni süründüreceğini’ söylüyor. Partiye şikayet edecekmiş beni. Sinirlerim inanılmaz hopladı.

CADDELERDE GEZEMEYECEĞİZ

Rahat rahat caddelerde gezemeyeceğiz tek başımıza. Kendimde değilim. İlaçla ayakta duruyorum. Çocukların velayetini alacağım. Partimden oldukça büyük destek gördüm. İl yönetimindeki avukat arkadaşlar takip edecek. Partimdeki arkadaşlar da destek oluyor, arıyorlar, ilgileniyorlar sürekli.”