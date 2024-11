Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kara kış kapıda: Prof. Dr. Orhan Şen'den kar uyarısı

Haberin Devamı

Sonbahar mevsiminin son günlerini yaşadığımız şu günlerde kış soğuğu etkisini göstermeye başladı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bazı bölgelerde havanın daha da soğuyacağını; beraberinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceğini söyledi.

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Bugün Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'da yağış var. Yağışlar Sinop, kıyı Kastamonu, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Ş.Urfa, Siirt, Batman ve Mardin'de yer yer kuvvetli yağmur. Doğu Karadeniz'in iç, Hakkari, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri Karla karışık yağmur ve kar şeklinde.

Bugün Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında rüzgar kuvvetli. Sıcaklıklar kuzey, iç ve güneydoğu kesimlerde hissedilir derecede (5 ila 9 derece) azalacak. Önümüzdeki hafta Karadeniz dışında gene yağış yok. Bu sene "pastırma sıcakları" da olmayacak.

Bugün İstanbul'un Anadolu yakasında yağmur var, 15 C. Önümüzdeki hafta yağmur yok sıcaklık 15 derece bandına oturdu.

Ankara bugün 15, yarın 12 C, İzmir 23 Antalya 28, Urfa da öğleden sonra kuvvetli yağmur 18 C. Edirne 17 C.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Çankırı, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz‘in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan, Şırnak, Hakkari ve Van’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Siirt, Ş. Urfa, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey, iç ve güneydoğu kesimlerde hissedilir derecede (5 ila 9 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Ş. Urfa, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.