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Sıcaklıklar 10 derece düşüyor... Prof. Dr. Şen'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı: Su baskını yapabilir...

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#Meteoroloji#Sağanak Yağış#Prof. Dr. Orhan Şen
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 13:08

Türkiye'de sıcak hava yurdu etkisi altına almışken yeni bir uyarı geldi. Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada "Cuma gününden itibaren bu yaz sıcaklıkları aniden düşmeye başlayacak, hissedilir derecede. İstanbul'da sıcaklık hafta sonu yaklaşık 10 derece birden düşecek. Hafta sonu montları giyeceğiz tekrar" diye konuştu. Şen, hafta sonu için uyarıda bulunarak, "Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren, özellikle Marmara, Bodrum, İzmir, Çanakkale, Edirne ve İstanbul'da kuvvetli yağış var. Bu yağışlarda su baskını riski çok yüksek. Su baskını yapabilir, özellikle sahil kesiminde" ifadelerini kullandı.

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ve yarın bir yaz havası tüm Türkiye'de neredeyse. Bugün lodos kuvvetli. Çanakkale civarında deniz ulaşımına aksamalara neden olabilir. Rüzgar yarın etkisini kaybedecek çünkü kuzeye dönmeye başlayacak perşembe günü.  Yaz havası gibi sıcaklıklar ama sıcak havanın üzerine bir soğuk hava geldiği zaman atmosferde karışım meydana geliyor. Ve gök gürültülü sağanak yağışlar meydana getiriyor.

"SU BASKINI RİSKİ ÇOK YÜKSEK"

Perşembe günü Marmara'dan başlayarak bir yağışlı sistem geliyor. Sıcaklıklar perşembeden sonra düşmeye başlayacak. Cumartesi günü özellikle Ege ve Marmara'nın batısında İstanbul'da dahil olmak üzere kuvvetli yağışlar meydana gelecek. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren, özellikle Marmara, Bodrum, İzmir, Çanakkale, Edirne ve İstanbul'da -çok etkili olmasa da- kuvvetli yağış var. Bu yağışlarda su baskını riski çok yüksek. Su baskını yapabilir, özellikle sahil kesiminde.

Sıcaklıklar 10 derece düşüyor... Prof. Dr. Şenden hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı: Su baskını yapabilir...

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"HAFTA SONU MONTLARI TEKRAR GİYECEĞİZ"

Marmaris'te olanlar, Fethiye'de olanlar denizdeki araçlarını kontrol altına almaları gerekecek gibi gözüküyor. Yağış Perşembe gününden itibaren geliyor. Yani Marmara'da ve Ege bölgesinde yağışı göreceğiz. Hatta yarın da yöresel olarak Ege bölgesinde yağış var ama kuvvetli yağış hafta sonu. Cuma gününden itibaren bu yaz sıcaklıkları aniden düşmeye başlayacak, hissedilir derecede. İstanbul'da sıcaklık hafta sonu yaklaşık 10 derece birden düşecek. Hafta sonu montları giyeceğiz tekrar. Nerelerde giyeceğiz. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesi de dahil olmak üzere. Bu hafta iki değişik mevsimi peş peşe yaşayacağız. 

Genel olarak ise çok sıcak bir yaz olacak. Yağışlarda çok büyük azlık var. Kuraklık bizi biraz düşündürecek gibi gözüküyor bu sene."

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#Meteoroloji#Sağanak Yağış#Prof. Dr. Orhan Şen

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