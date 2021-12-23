Sıcaklık eksi 10'u gördü, Beyşehir Gölü dondu

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'Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü' olarak bilinen, 656 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı ile Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağladığı gibi 466 balıkçının da geçim kapısı oluyor. Ancak iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle göldeki su, kıyıdan yaklaştık 150 metre çekildi. Gölün kıyısı ise sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle dondu.