Sıcaklık eksi 10'u gördü, Beyşehir Gölü dondu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dolar 11 lira seviyelerine geriledi... Bakan Nebati: Kur dengeye gelecektirDolar 11 lira seviyelerine geriledi... Bakan Nebati: Kur dengeye gelecektir#Dolar
Türkiyede Omikron alarmı Yeni tedbirler kapıda: Ocak hazırlığıTürkiye'de Omikron alarmı! Yeni tedbirler kapıda: Ocak hazırlığı#Koronavirüs
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'#Koronavirüs
Bakan Muştan net mesaj: Fırsatçılara göz açtırmayacağızBakan Muş'tan net mesaj: Fırsatçılara göz açtırmayacağız#Döviz
Kur korumalı mevduat devrede Döviz hesapları tamam, sıra TL varlıklarındaKur korumalı mevduat devrede! Döviz hesapları tamam, sıra TL varlıklarında#Kur Korumalı TL
Fakat kabul edelim ki zekice bir hamleydiFakat kabul edelim ki zekice bir hamleydi#Dolar
Meteoroloji uyarmıştı İstanbul’da kar yağışı başladıMeteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da kar yağışı başladı#Hava Durumu
Ve Omicronun gizemi çözüldü... İşte en şanssız grupVe Omicron'un gizemi çözüldü... İşte en şanssız grup#Omicron
F.Bahçe maçında Caner Erkini yakan sözler Gösterirsen göster lan Sen insan değilsin Alacağı ceza...F.Bahçe maçında Caner Erkin'i yakan sözler! 'Gösterirsen göster lan! Sen insan değilsin' Alacağı ceza...#Caner Erkin
Yeni yıla erteleyecek olursanız... Dikkat: Ucuz prim borçlanması için son günlerYeni yıla erteleyecek olursanız... Dikkat: Ucuz prim borçlanması için son günler#Asgari Ücret
Bitcoin hareketsiz kaldı Kripto paralarda durgunluk... İşte en çok yükselenlerBitcoin hareketsiz kaldı! Kripto paralarda durgunluk... İşte en çok yükselenler#Kripto Para
Ünlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulunduÜnlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu#Alicia Witt
Karşısındaki boksör değil, sadece bir çocuk Okulda dehşete düşüren anlarKarşısındaki boksör değil, sadece bir çocuk! Okulda dehşete düşüren anlar#Öğretmen
Ceyhun Fersoy ve Begüm Önere saldırı anı kameradaCeyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı kamerada!#Ceyhun Fersoy
AK Parti grubunun havası nasıldıAK Parti grubunun havası nasıldı?#Yeni Ekonomi Politikası
HABERLERGündem Haberleri

Sıcaklık eksi 10'u gördü, Beyşehir Gölü dondu

#Beyşehir Gölü#Konya#Soğuk Hava

Konya'da kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan Beyşehir Gölü'nün kıyısı, sıcaklığın eksi 10 dereceye düşmesiyle dondu. Beyşehir Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, "Normalde gölde su seviyesinin yüksek olduğu dönemlerde eksi 20 dereceden aşağı buz tutmazdı. Soğuk ve zemheri böyle devam edecek olursa sadece kıyı kesimi değil gölün tamamı eksi 12 veya 13 derecelerde donabilir'' dedi.  

Haberin Devamı

'Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü' olarak bilinen, 656 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı ile Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağladığı gibi 466 balıkçının da geçim kapısı oluyor. Ancak iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle göldeki su, kıyıdan yaklaştık 150 metre çekildi. Gölün kıyısı ise sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle dondu. 

Sıcaklık eksi 10u gördü, Beyşehir Gölü dondu


Beyşehir Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, "21 Aralık zemherinin girişiyle birlikte Beyşehir Gölü'nün, ilk defa eksi 11 derecede donduğunu görüyoruz. Normalde gölde su seviyesinin yüksek olduğu dönemlerde eksi 20 dereceden aşağı buz tutmazdı. Soğuk ve zemheri böyle devam edecek olursa sadece kıyı değil gölün tamamı eksi 12 veya 13 derecelerde donabilir. Neredeyse geçen senelere göre 6- 7 metre su seviyesi düştü'' diye konuştu. 

Sıcaklık eksi 10u gördü, Beyşehir Gölü dondu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyşehir Gölü#Konya#Soğuk Hava

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA
Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA
Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan