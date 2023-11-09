Sıcaklık azalıyor sağanak geliyor

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre özellikle Marmara Bölgesi bugünden itibaren 5 gün boyunca yağışlı havanın etkisi altına girecek. Marmara ve Ege’de, salı gününe kadar aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Sağanakla birlikte İstanbul’da beklenen bugün hava sıcaklığının 18, Ankara’da az bulutlu açık 20 ve İzmir’de yağmurlu 23 olacağı bildirildi. Meteoroloji bugün için Doğu Karadeniz’e ise fırtına uyarısında bulundu. Yarın ise Çanakkale ve Antalya dışında yurdun batı kesiminde yağış beklenmiyor. Bunun yanı sıra İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz’de sağanak yağış bekleniyor.

HAFTA SONU YAĞIŞLI

Cumartesi ve pazar günü sıcaklıklar 3-4 derece yükselirken Marmara, Ege ve Akdeniz’de sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü ise Ankara ve İstanbul 21 derece yağmurlu, İzmir 23 derece yağmurlu olarak hava durumu haritasına yansıyor.