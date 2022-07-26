Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sıcaklık 45 dereceyi buldu! Mardin'de vatandaşlar havuzlara akın etti

#Sıcaklık#Mardin#Hava
Sıcaklık 45 dereceyi buldu Mardinde vatandaşlar havuzlara akın etti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Gurs Vadisi, şelale, piknik alanları ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini mest ediyor. 45 dereceyi bulan sıcaklardan bunalan vatandaşlar, vadide kurulan havuzda yüzerek serinliyor.

Haberin Devamı

Kızıltepe karayolunun 7'nci kilometresinde bulunan Gurs Vadisi, şelalesi ve yeşil alanlarıyla doğa tutkunlarını kendine hayran bırakıyor. Sıcaklığın 45 dereceyi aştığı ilçede vatandaşlar vadide kurulan yüzme havuzunda serinliyor. Özellikle hafta sonları birçok ziyaretçi, vadide serin havada hem piknik yapıyor hem de şehrin stresinden uzaklaşıyor.

Sıcaklık 45 dereceyi buldu Mardinde vatandaşlar havuzlara akın etti

Havuzda serinleyen Mehmet Emer, "Değişiklik oluyor. Evlere kapanmaktansa dışarıya çıkıyoruz. Gurs Vadisi serindir. Havuz var giriyoruz. Burası güzel, yeşillik var. Burası Kızıltepe'ye göre 5-6 derece daha serindir. Millet bu taraflara kaçıyor" dedi.

Haberin Devamı

Kızıltepe'nin kavurucu sıcağından kaçarak vadide piknik yapan Mustafa Başaran ise "Şehir 45 derece sıcaklık gördüğü için biz de serinlemek için Gurs Vadisi'ne geliyoruz. Burası çok güzel bir yer" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sıcaklık#Mardin#Hava

BAKMADAN GEÇME!

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel
Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

#BURSA
Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası Elon Musk ve Sergey Brinin arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası! Elon Musk ve Sergey Brin'in arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel
Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

#BURSA
Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası Elon Musk ve Sergey Brinin arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası! Elon Musk ve Sergey Brin'in arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor?

#Elon Musk