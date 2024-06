Sıcaklarda tansiyon riski... Beslenmeye dikkat

Haberin Devamı

Havaların ani ısınması nedeniyle uzmanlardan uyarı geldi. Özellikle sıcak havaların hipertansiyon hastaları için tehlikeli olabileceğini belirten uzmanlar, Hürriyet’e, yaz sıcaklarının sağlıklı atlatılabilmesi için beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Sıcak havaların hipertansiyon hastaları için tehlikeli olduğunu ifade eden Obezite ve Genel Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Osman Yıldırım, “Hipertansiyon hem Türkiye’de hem de dünyada kardiyovasküler hastalık ve renal hastalıkların oluşumunda risk faktörü olarak yer alıyor ve dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 25’ini etkiliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’deki tüm mortalite nedenlerinin yüzde 39.7’sinin kardiyovasküler sistem hastalıklarından köken aldığı ve bu nedenle meydana gelen ölümlerin yüzde 8.9’unun da hipertansiyon kaynaklı olduğu bildiriliyor. Hipertansiyon sonucu arter duvarlarında oluşan aşırı baskı, kan damarlarıyla birlikte diğer organlara da zarar verebiliyor. Kan basıncı yüksekliği kontrol edilmediği sürece tehlikeli olma riski de artıyor. Özellikle sıcak havalar hipertansiyon hastaları için tehlikeli olabiliyor. Sıcak havalarda terleme ile sodyum ve potasyum gibi minerallerin kaybedilmesi hayati öneme sahip. Hipertansiyon hastaları yaz sıcaklarında beslenmelerine dikkat ederek tansiyonlarının daha düzenli olmasını sağlayabilirler” dedi.

DASH DİYETİ ÖNERİSİ

Yaz sıcağında kahve ve çay tüketiminin azaltılması gerektiğini söyleyen beslenme uzmanı Gurbet Ünal Özen ise “Hipertansiyon hastaları için yaz sıcaklıklarında DASH diyeti önerilebilir. DASH diyeti orta düzey sodyum içeren, basit şeker ve toplam yağdan fakir, protein, posa, potasyum, magnezyum ve kalsiyumdan zengin besinlerin tüketimine dayanıyor. Bu diyet modelinde lif oranı yüksek sebze meyve, tam tahıl ve kuru baklagillerin tüketiminin artırılması, kırmızı et yerine beyaz et tercih edilmesi, rafine karbonhidrat ve şekerli içecek tüketiminin azaltılması öneriliyor. Bu besinler antioksidan A, C ve E vitaminlerinden zengindir. Kahve ve çay tüketiminde sınırlamaya gitmek gerekir. Tansiyon hastaları için egzersiz yapmak çok önemlidir ancak bu hastalar güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-15.00 saatlerinde egzersiz yapmaktan kaçınmalı, egzersizi yemekten 1.5-2 saat sonra yapmalıdırlar” diye konuştu.