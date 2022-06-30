Sıcak zirvede diplomasi maratonu

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İSPANYA’nın başkenti Madrid’de önceki akşam Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’le imzaladığı mutabakatın ardından dün de NATO Liderler Zirvesi gerçekleşti. Zirvedeki oturumlara katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan diplomasi maratonu yürüttü. Zirvenin düzenlendiği IFEMA fuar merkezinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan gün boyunca Fransa lideri Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le bir araya geldi.

BIDEN’LA GÖRÜŞTÜ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvedeki en önemli görüşmesi ise ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleşti. 1 saat 10 dakika süren görüşmede liderler, Türkiye’nin F-16 ve modernizasyon talebi başta olmak üzere Ukrayna’nın savunmasına verilen desteğin devam etmesinin yanı sıra Karadeniz’den tahıl ihracatının önündeki engellerinin kaldırılmasının önemini konuştular. Erdoğan ile Biden, Madrid’e gitmeden önce de telefon görüşmesi yapmışlardı.

NEŞELİ ANLAR

Erdoğan ve Biden zirve sırasında ayaküstü sohbette de sıcak görüntüler verdi. Erdoğan’ın Biden’la sohbet sırasında İngiltere Başbakanı Johnson ile şakalaşması salonda kahkahaların yükselmesine neden oldu. Erdoğan’ın Biden ile konuşması sırasında, İngiltere Başbakanı Türkçe olarak “Çok güzelsin” dedi. Erdoğan’ın da Johnson’a aynı şekilde karşılık vermesi sonrası liderler arasında gülüşmeler oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam da El Prado Müzesi’nde gerçekleştirilen akşam yemeğine katıldı. Liderler yemekten sonra müzedeki ‘Nedimeler Tablosu’nun önünde fotoğraf çektirdi.