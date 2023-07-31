×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sıcak odada neler oldu?

Güncelleme Tarihi:

#James Gallagher#Sıcak#Test
Sıcak odada neler oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 07:00

Aşırı sıcaklar ölümcül olabiliyor. Peki insan vücudu için kaç derece çok sıcak?  Ve aşırı sıcakta vücudumuzda neler oluyor? Bu sorunun yanıtını arayan BBC muhabiri James Gallagher, 40 derece sıcak ve yüzde 50 nemin olduğu bir odayı test etti. İşte sonuçları...

Haberin Devamı

Geçen yıl aşırı sıcakların Avrupa çapında 60 bin can aldığı hesaplanıyor. Normalde serin ve yağışlı iklimiyle bilinen İngiltere’de, 2022’de 40.3 derece ile sıcaklık rekoru kırılmıştı. BBC muhabiri James Gallagher, ısı deneyi için Güney Galler Üniversitesi’nden Profesör Damian Bailey’nin laboratuvarını ziyaret etti. Bailey, muhabirin sıcak hava dalgası karşısında ne yaşayacağını anlamak için sıcaklık ve nemin dikkatle kontrol edildiği odayı 21 dereceden 40.3’e kadar ısıttı.

Sıcak odada neler oldu

NABIZ ARTIYOR, BİLİNÇ GİDİYOR

BBC muhabirinin katıldığı testte, 40 derecede vücudun oldukça zorlanmaya başladığı görülüyor. Ortam ısısı 21 dereceden 40 dereceye yükseldiğinde vücudun iç ısısı artıyor, beyne giden kan miktarı azalıyor, hafıza zayıflıyor. Bir saatte tam 400 mililitre ter dökülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#James Gallagher#Sıcak#Test

BAKMADAN GEÇME!