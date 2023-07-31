Sıcak odada neler oldu?

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Geçen yıl aşırı sıcakların Avrupa çapında 60 bin can aldığı hesaplanıyor. Normalde serin ve yağışlı iklimiyle bilinen İngiltere’de, 2022’de 40.3 derece ile sıcaklık rekoru kırılmıştı. BBC muhabiri James Gallagher, ısı deneyi için Güney Galler Üniversitesi’nden Profesör Damian Bailey’nin laboratuvarını ziyaret etti. Bailey, muhabirin sıcak hava dalgası karşısında ne yaşayacağını anlamak için sıcaklık ve nemin dikkatle kontrol edildiği odayı 21 dereceden 40.3’e kadar ısıttı.

NABIZ ARTIYOR, BİLİNÇ GİDİYOR

BBC muhabirinin katıldığı testte, 40 derecede vücudun oldukça zorlanmaya başladığı görülüyor. Ortam ısısı 21 dereceden 40 dereceye yükseldiğinde vücudun iç ısısı artıyor, beyne giden kan miktarı azalıyor, hafıza zayıflıyor. Bir saatte tam 400 mililitre ter dökülüyor.