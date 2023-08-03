Sıcak hava dalgası geldi... Prof. Dr. Şen'de uyarı: Hakikaten dışarı çıkmayın

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Marmara Bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tedbirli olunması yönünde de çağrıda bulundu. Özellikle öğle vaktinde direkt güneş altında bulunmaktan kaçınılması gerekiyor. Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası "Eyyam-ı Bahur" olarak adlandırılıyor. İstanbul’da ise etkisini yüksek nem ile birlikte gösteren sıcak hava dalgası hayvanların bile sıcaktan bunalmasına neden oluyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Çok aşırı sıcakların altında yayın yapıyoruz. Sıcaklık biraz önce 35 derece civarındaydı. Tabii maksimum sıcaklık 1 buçuk 2 civarında olur. 36-37 dereceye çıkacak. Bugün ve yarın İstanbul'da hava sıcak. Sıcaklık şehir içerisinde daha yüksek olacak. Cuma günü 35, cumartesi 33, pazar günü ise 31 dereceye kadar düşecek. Salı günü ise soğuk hava geliyor. Serinleyeceğiz hepimiz. Serinleyeceğiz derken ortalamanın 1-2 derece aşağısına düşecek. Hemen hemen bütün Türkiye'de böyle olacak.

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"HAKİKATEN DIŞARI ÇIKMAYIN"

Bugün Marmara, Ege ve İç Anadolu'da sıcaklıklar hakim. Yarın İç Anadolu'da Pazar günü Ankara'da 39 dereceye çıkacak bir sıcaklık görünüyor. Kıyı şeritleri o kadar sıcak değil. Antalya'da 32 derece sıcaklık. Önümüzdeki 5 günde 32 derece olarak devam ediyor. İstanbul'da 5 gün sıcak hava dalgası devam edecek. Sağlık açısından risk teşkil ediyor. Geçenkinde kesinlikle dışarı çıkmayın demiştik. Bugünkünde ise hakikaten dışarı çıkmayın işiniz yoksa, haftaya erteleyin işlerinizi. Çünkü sağlık her şeyden önce gelir. Deniz kenarlarında nem çok yüksektir. Bu hissedilen sıcaklığı çok yükseltiyor. Güneş çarpması sahil tarafında daha fazladır. Gözlük ve şapkasız dışarı çıkmayalım. Hakikaten çıkmayalım dışarıya. Bu iki gün daha çıkmayalım."

EYYAM-I BAHUR TURİZMİ DE ETKİLEDİ

Her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk gelen 'eyyamı bahur', sosyal ve iş hayatın yanı sıra turizm sektörünü de etkilemeye devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Elazığ’ın simgesi, medeniyetler beşiği Harput Mahallesi, sıcaklıkların etkisiyle en sakin günlerini yaşıyor. Her sezon binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi sokaklar, gün içerisinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulması nedeni ile boş kaldı.

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Sokakları ve tarihi mekanları boş kalan Harput’un gece yoğun olduğunu dile getiren vatandaşlardan Mahir Coşanay, "Havalar sıcak, son yılların en sıcak günlerini yaşıyoruz. Burası bu saatlerde sıcak ama akşam saatlerinde serin oluyor. Uzun zamandır ilk defa böyle bir sakinlik görüyoruz. Bunun sebebi de sıcak havalar" dedi.

İzmir’den gelerek tarihi mahalleyi ziyaret eden vatandaşlardan Cevdet Erkan, "İl dışından gelenlerin dışından vatandaşlar mesaide olduğu için burası akşamları yoğun oluyor. Havalar aşırı sıcak var, insanlar evinden dışarı çıkmıyor. Cuma günü biraz kalabalık oluyor” diye konuştu.

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SICAKTAN BUNALAN KOYUNLAR GÖLGEYE SIĞINDI

İstanbul’da ise etkisini yüksek nem ile birlikte gösteren sıcak hava dalgası hayvanların bile sıcaktan bunalmasına neden oluyor. Otlamak için Alibey Barajına gelen koyunlar güneş ışığından korunmak için Mağlova Kemeri altında serinlemeye çalıştı. Sıcak ve kurak geçen yaz günleri nedeniyle daha önce sular altında olan Mağlova Kemeri ise tamamıyla gün yüzüne çıktı. Koyunların birbirlerine sokularak sadece gölgede durmaya çalışmaları böyle görüntülendi.

CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine göre 7 Ağustos Pazartesi günden itibaren Bingöl’de sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken kentte şimdiden güneşin etkili olduğu öğlen saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Sıcaktan bunalan kuşlar su birikintilerine girerek serinlerken, uzmanlardan vatandaşlara uyarılar geldi.

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''SICAKLARDA AÇIK RENKLİ VE GÖZENEKLİ ELBİSELER DAHA UYGUN''

Toplum Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimi uzman Dr. Veysel Ürekli, sıcak havalarda dikkat etmesi gereken gruplara seslenerek, ''Öncelikli olarak vatandaşlarımızın dışarı çıkma saatlerinde bir değişiklik istiyoruz. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Yeme içme konusunda özellikle sıvı ağırlıklı beslenmelerini istiyoruz. Günde en az 3 ila 3.5 litre su tüketmeleri gerekiyor. Dışarı çıkma zorunluluğu olan vatandaşlarımızın ise güneş gözlüğü takmalarını, şemsiye kullanmalarını, açık renk elbise giymelerini ve gözenekli kıyafet giymelerini tavsiye ediyoruz. Ağır yemeklerden, yağlı yemeklerden, tuzlu yemeklerden kaçınmaları gerekiyor. Hastalarımızda güneş çarpması sonucu baş dönmesi, bilinç kaybı yada bayılma gibi şikayetler olabilir. Bu tür hastalar hemen serin yerde muhafaza edilmeli, elbiseleri çıkartılmalı ve ılık duş aldırılmalı. Bilinci kapalı olan kişilerin ise muhakkak 112’yi arayarak hastane şartlarında müdahale edilmelidir. Özellikle daha çok dikkat etmesi gereken yaşlı, gebe, çocuk yaş grubu, kronik rahatsızlığı olan hastaların özellikle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerekiyor. Dışarı çıkanlar yanlarında şemsiye bulundurmalı, çıkmadan önce güneş kremi kullanmalı, mutlaka yanlarında su bulundurulmalı, gözümüzü korumak için güneş gözlüğü kullanmalıyız. Bunun gibi basit ama koruyucu önlemleri alabiliriz. Kıyafet seçerken özellikle koyu renkli kıyafetleri giymemeye çalışalım. Açık renkli, gözenekli ve pamuklu elbiseler giymemiz daha doğru olur” dedi.

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Uzman Dr. Veysel Ürekli, özellikle yaşlı, gebe, çocuk ve kronik hastalığı olan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Nevzat Bulut isimli vatandaş ise ''Biz genelde dışarı çıkmama taraftarıyız. Dışarı çıkanlarında muhakkak yanlarında bir su, şemsiye gibi gölge yapacak şeyleri kullanırlarsa kendileri için daha sağlıklı olur. Mümkünse işi olmayanlar özellikle yaşlılarımız biliyoruz can sıkıntısı oluyor ama evde durmaları gerekiyor'' diye konuştu.