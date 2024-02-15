Sıcak bölgelere gece müzeciliği

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde turizm sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. 2028 yılına kadar çok iddialı hedefler koyduklarını söyleyen Ersoy, “Her sene rekorlar kırarak yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl itibarıyla 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar gelir hedefiyle yolumuza başladık. İlk veriler de iyi geliyor. Ziyaretçi rakamlarında artışlar var. Rezervasyonlar da iyi” dedi.

Kuşadası ve Ege’nin turizm açısından çok önemli bir bölge olduğunun altını çizen Ersoy, şöyle devam etti: “Kuşadası, turizmin ilk başladığı noktalardan biri. Turizm geçmişi çok eski. En çok turist ağırlayan noktası. Bu yıl 560’ın üzerinde gemi ağırladınız. Arkeoloji cenneti diyebiliriz. Binlerce yıl önce insanlar buraya antik şehirler kurmuş. Geniş kapsamlı yerleşimler olduğunu görüyoruz.”

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Bakanlık olarak kazı alanına çok ciddi bütçe ayırdıklarını vurgulayan Bakan Ersoy, “2019’da kazı bütçemiz 36.7 milyondu, geçen sene bu rakamı 1.1 milyara çıkardık. Bu yıl da 6 milyar lira olacak. Aydın olarak geçen yıl 3.7 milyon ziyaretçi almışsınız. Gelecek 4 yılda rakamların yükseleceğini göreceğiz. Turizm Bakanlığı’nın tanıtımı tek başına yeterli olacak değil. Burada yerel yönetimlere ciddi görevler düşüyor” ifadelerini kullandı.

HEDEF SEZONU UZATMAK

Ersoy, turizm sezonunu uzatmak için arkeolojiye önem verdiklerini belirtip, “Kuşadası deniz, kum, güneşten oluşan 6 aylık bir sezon ile sınırlı değil, 8-9 aylık bir sezonla anılması lazım. Burada arkeoloji devreye giriyor. Arkeolojik noktaları ön plana çıkarıp, parlattığınızda turist otelden dışarı çıkmaya başlayacak. Yazın çok sıcak. 50 dereceyi bulan sıcaklıklarda kimse ören yeri gezmek istemiyor. Gece müzeciliği çalışması başlattık. Turizm merkezlerine yakın olan ören yerlerinin tamamını gece müzeciliği kapsamına alıyoruz. Hem daha fazla turist almamızı sağlayacak hem sezonu uzatmak istiyoruz hem de sezon içinde turist hareketliliğini arttırmak istiyoruz. Birkaç yıl içinde bu projenin olumlu sonuçlarını göreceğiz. Kuşadası’nın marka değerini arttırmak istiyorum” dedi.