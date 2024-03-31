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Sibel de cinayet kurbanı

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#Bağcılar#İstanbul#Bağcılar Devlet Hastanesi
Sibel de cinayet kurbanı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 07:00

İstanbul Bağcılar’da, Cumali Varan’ın kardeşi S. Varan, önceki gece polise giderek güvenlik görevlisi olan ağabeyinin cinayet işlediğini ihbar etti.

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Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri hızlıca Göztepe Mahallesi, Maslak Caddesi’ndeki eve gitti. Kapıyı kırarak içeri giren polisler, Bağcılar Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Sibel Kavılı’nın (43) cesedini buldu.

EMNİYETTE 3 KAYDI VAR

Polisler Cumali Varan’ı da bir saat içinde gözaltına aldı. İddiaya göre, eski eşinden bir çocuğu bulunan Sibel Kavılı ile Cumali Varan yaklaşık 8 yıldır sevgiliydi ve aynı hastanede çalışıyorlardı. Cumali Varan’ın iddiasına göre, aralarında yaklaşık 1 aydır sorunlar vardı. Olay günü çıkan tartışma üzerine Cumali Varan cinayeti işledi ve kardeşini arayarak olayı anlattı.

Daha önce emniyette kasten yaralama suçundan 3 kaydı bulunan Cumali Varan’ın polisteki sorgusu sürüyor.

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#Bağcılar#İstanbul#Bağcılar Devlet Hastanesi

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