Sibel de cinayet kurbanı

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Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri hızlıca Göztepe Mahallesi, Maslak Caddesi’ndeki eve gitti. Kapıyı kırarak içeri giren polisler, Bağcılar Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Sibel Kavılı’nın (43) cesedini buldu.
EMNİYETTE 3 KAYDI VAR
Polisler Cumali Varan’ı da bir saat içinde gözaltına aldı. İddiaya göre, eski eşinden bir çocuğu bulunan Sibel Kavılı ile Cumali Varan yaklaşık 8 yıldır sevgiliydi ve aynı hastanede çalışıyorlardı. Cumali Varan’ın iddiasına göre, aralarında yaklaşık 1 aydır sorunlar vardı. Olay günü çıkan tartışma üzerine Cumali Varan cinayeti işledi ve kardeşini arayarak olayı anlattı.
Daha önce emniyette kasten yaralama suçundan 3 kaydı bulunan Cumali Varan’ın polisteki sorgusu sürüyor.