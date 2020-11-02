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Derya EVREN- Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 02.11.2020 - 11:27 | Son Güncelleme:

Seyir halindeki cip alev alev yandı

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Seyir halindeki cip alev alev yandı
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BURSA’da seyir halindeki cip, aniden alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, önceki gece saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde, seyir halindeki cipin motor kısmında çıktı. Alevleri gören araç sürücüsü, cipi kenara çekip aşağı indi. Alevler, cipin ön kısmını tamamen kapladı. Yangını gören çevredekiler, durumu itfaiyeye haber verirken, ekipler gelene kadar alevlere kovalarla su taşıyarak müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürdü.

Cipin neden yandığıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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