‘Seyahatsever’ 10 Temmuz’da başlayacak

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençler Türkiye'yi gezsin, yeni güzellikler keşfetsin düşüncesiyle 2022 yılında hayata geçirdiği, 'Seyahatsever' projesinden 325 bin genç faydalanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurtlarının kapılarını seyahat etmek isteyen milyonlarca genç için tekrar açtı. Yaz dönemi için geliştirilen proje kapsamında GSB yurtları, deprem bölgesi hariç tüm illerde 1 kız ve 1 erkek yurdu olmak üzere tahsis edildi. KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, şu bilgileri verdi:

“Geçtiğimiz yıl seyahatsever projesi kapsamında 325 bin gencimiz 18-30 yaş arasındaki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ücretsiz olarak konaklama imkânına kavuştular. Bu projenin gençlerimiz arasında talep görmesi nedeniyle Cumhurbaşkanımızın onayıyla da projeyi devam ettirme kararı aldık. Bu yıl her ilde bir erkek ve bayan yurdumuz 18 ile 30 yaş arasındaki gençlerimizin illere yapacakları seyahatlerde ücretsiz olarak konaklayabilecekleri bir ortamı gençlerimize hazırlamış oluyoruz. Bu yurdumuz da, İstanbul'da bayan misafirlerin kalacağı yurdumuz olacak. Yurdumuz merkezi bir konuma sahip.”

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EN AZ BİR GÜN ÖNCEDEN BAŞVURU

- Bakan başvuru koşullarını anlatırken şöyle dedi: “Gençlerimiz 'www.Seyahatsever.gsb.gov.tr' internet adresinden ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın '444 0 472' ALO GSB hattından en az 1 gün önce başvurarak kalacakları günleri belirtiyorlar. Buradan kendilerine rezervasyon yaptırıyorlar. Bu süre içerisinde kendileri o şehirde istedikleri gibi vakit geçirebiliyorlar. Bunu niçin yaptık? Gençlerimiz ülkemizi daha iyi tanısınlar diye yaptık, ülkemizin kültürel değerlerini, şehirlerini görsünler diye yaptık. Bütçelerine katkı olsun diye yaptık. Otel ücretleri öğrencilerimizin bütçelerinin üstünde oluyor. Kendilerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla bir de müze kartı vereceğiz. Müze kartıyla da oradaki ören yerlerini, müzeleri, tarihi yerleri ziyaret etmiş olacaklar.”