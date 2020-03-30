Seyahatlere sıkı takip

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle şehirlerarası otobüs seferleri valilik iznine bağlanırken tüm illerin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. İstanbul’daki kontrol noktalarından biri de Anadolu’ya çıkışın son durağı olan Tuzla’da. Polisler gelen tüm araçları tek tek durdurup nereye gittiklerini sordu, izin belgelerini kontrol etti. Özel araçlarıyla seyahat edenlere de gerekmedikçe evden çıkmamaları söylendi. Ankara’ya giden ve içinde 5 kişinin bulunduğu otomobili durduran trafik polisleri, sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini belirterek, bu şekilde yolculuğun sağlık açısından riskli olduğunu anlattı. Denetim noktasında bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri de vatandaşların tek tek ateşlerini ölçtü.



HAREM’DEN SON OTOBÜS



İstanbul’un Anadolu yakasına yıllardır hizmet veren Harem Otogarı seyahat sınırlamasının ardından esnafların ortak kararıyla kapısına kilit vurdu. İçinde 220 acenteye bağlı 80 yazıhanenin bulunduğu Harem’den son otobüs önceki sabah Antalya’ya hareket etti. Otobüs şoförü Şenol Özkan, otobüsün daha önce alınan kararlar gereği yarı kapasitede çalıştığını ifade ederek, “Yeni genelge doğrultusunda yolcularımız gerekli seyahat belgelerini aldılar. Hepsini kontrol ettik. Şimdi 20 yolcumuz ile yaklaşık 13 saat sürecek Antalya seferimizi yapacağız. Harem’de tüm yazıhaneler kapalı. Buradan son sefer bizim otobüsümüz” dedi.



İSTANBUL HAVALİMANI DOLDU



İstanbul Havalimanı’nda da yolcular seyahat izin belgeleri kontrol edilerek uçağa alındı. İzin belgesi olmayanlara uçak bileti satılmadı. Havalimanındaki başvuru masasından izin belgesi almak için uzun kuyruklar oluştu. Sehayat izin başvurusundan önce önce yer hizmetleri personeli yolculara gerekli bilgilendirmeleri yapıyor.



400 TL’YE KORSAN SEFER



Seyahat kısıtlamasını fırsata çevirmek isteyenler de vardı. Ancak polis ve zabıta ekipleri fırsatçılara şans tanımadı. Şehirlerarasında izin belgesiz taşımacılık yapmak yasaklanınca polis ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ve çevresindeki kontrollerini arttırdı. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki akşam devriye yaparken, otogara çok yakın bir noktaya park edilmiş otobüste hareketlilik fark etti. Kimlik kontrolü yapan polisler, otobüste bulunan 7 kişinin 400’er TL karşılığında Ankara’ya gitmek için bilet aldıklarını tespit etti. Otobüs şoförü Mustafa G. kendisini arayan otogardaki bir yazıhane sahibinin yolcuları bu noktadan almasını söylediğini iddia etti. Mustafa G.’ye 6 bin 141 lira para cezası kesen ekipler, otobüsü de 60 gün trafikten men etti.



ANKARA’DA İZİN KUYRUĞU



Ankara Şehilerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) ise seyahat izni için uzun kuyruklar oluştu. Kurula başvurmak için sıraya giren vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Güvenlik görevlileri vatandaşları uyararak aralarındaki mesafeyi korumalarını istedi. Gerekçeleri uygun bulunanlara Seyahat İzin Kurulu tarafından seyahat belgesi verildi. Az sayıda otobüs izin belgeleri tek tek kontrol edildikten sonra hareket etti.



ANTALYA OTOGARI KAPANDI



Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla kapandı. Kararda, otobüs seferlerinin valilik iznine bağlandığı hatırlatıldı. Vatandaşlar yasak öncesi son otobüslerde bilet bulabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.



İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?



SEYAHAT kısıtlamasının ardından büyük illerin otogar, havalimanı gibi noktalarında başvuru masaları kuruldu. Küçük iller ile ilçelerde ise başvuruları valilikler ya da kaymakamlıklar alıyor. Seyahat izni için ilk olarak dilekçeyle Seyahat İzin Kurulu’na başvuruda bulunuluyor. Dilekçede neden seyahat etmeniz gerektiğini anlatmanız gerekiyor. Ayrıca gideceğiniz adresi ve telefon numaranızı da ekliyorsunuz. Kurullar dilekçeleri değerlendiriyor. İzin alacaklarda öncelik birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hasta olanlar ile son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri olmayanlara veriliyor. Eğer seyahat etmenize izin verilirse biletinizi satın alabiliyorsunuz. Otobüslerde ise kurul tarafından yolcuların gitmek istediği yerlerin listesi oluşturuluyor. Otobüs buna göre ayarlanıyor. Otobüslere en fazla kapasitesinin yarısı kadar yolcu veriliyor. Seyahat öncesi yolcular tek tek sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ateşi olanlar ya da hastalık belirtisi gösterenlerin otobüse binmelerine izin verilmiyor.