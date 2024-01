Sevmeyeni sevdireceğiz kararsızları ikna edeceğiz

Haberin Devamı

AK Parti Genel Merkezi’nin yeni konferans salonunun açılışı ve 31 Mart yerel seçim beyannamesinin açıklandığı programda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Evlatlarımıza büyük, güçlü, müreffeh, itibarlı bir Türkiye bırakma hedefimize çelme takması için kimsenin eline malzeme vermemeliyiz. Sizlerin de gördüğü gibi, içeride ve dışarıda, Türkiye’nin tökezlemesini, siyasi ve ekonomik olarak yeniden eski zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir güruh var. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlayacak adımları atmakla, bu sinsi niyetleri de boşa çıkarmış olacağız.

HİÇ KİMSEYİ ATLAMADAN...

Şehirlerimizi algı belediyeciliğinden kurtarıp, gerçek belediyecilikle tanıştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Size, 14 Mayıs seçim beyannamemizi kamuoyuyla paylaşırken işaret ettiğim çalışma tarzını tekrar hatırlatmak istiyorum. Seçim günü olan 31 Mart’a kadar; gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz, her eve, her işyerine gireceğiz, kalbini kazanmadık kimse bırakmayacağız, kararsızları ikna edeceğiz, zaten gönlünde olduklarımızı ihmal etmeyeceğiz. Hiç kimseyi atlamadan, teker teker herkese dokunacağız. Siyasetin sokakta yapıldığını unutmayacağız. Seçimin sandıkta kazanıldığını bileceğiz. Her seçimin önemli olduğunu, Türkiye Yüzyılı’nın ilk seçimi 31 Mart’ın da çok önemli olduğunu aklımızdan asla çıkarmayacağız. Sizlerden, seçim gününe kadar geçecek her anı değerlendirmenizi, seçim günü sandığı da namusumuz görerek sahiplenmenizi istiyorum.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde yapılan programda 8 başlıktan oluşan seçim beyannamesini açıkladı. Erdoğan salona eşi Emine Erdoğan ile geldi.

ENGELLENDİK EDEBİYATI

Amacımız, şehirlerimizi ve oralarda yaşayan insanlarımızı bu hizmetsizlik girdabından, bu şov ve ajans belediyeciliği illüzyonundan kurtarmaktır. Eser ortaya koyamamanın, halka hizmet getirememenin hiçbir bahanesi olamaz. Siz bakmayın birilerinin engellendik edebiyatı yapmalarına... Şu anda bu engellendik diyenler AK Parti belediyelerinin aldığı paralardan çok daha fazlasını aldılar ve alıyorlar. Bunun ispatını her zaman yaptık ve yapıyoruz. Bunların tamamı safsatadan, sorumluluktan kaçmaktan ibarettir.

KAMU KAYNAKLARI EŞİT

Bakanlıklarımız ve kurumlarımız defalarca, belediyelere kamudan aktarılan kaynaktan bu belediyelerin aldıkları payı açıkladılar. Diğer belediyelere ne veriliyorsa, hangi kritere göre tahsisat yapılıyorsa, bunlar için de aynısı geçerlidir. Ne bir eksik, ne bir fazlasıyla, her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır. Bakınız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni aldığım zaman bizim borcumuz, 2.5 milyar dolardı, devrederken 1.5 milyar dolarla devrettim. Ama şimdi 3 milyar dolar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin borcu var.

YENİ EKONOMİ DÜZENİ

Asırlık altyapı ihmallerini önemli ölçüde tamamlayan Türkiye; kendini, yeniden kurulma sancılarının yaşandığı dünyanın yeni yönetim ve ekonomi düzenine hazırlamaktadır. Yapay zekâdan uzay faaliyetlerine kadar yüksek teknoloji temelli çalışmaların önem kazandığı küresel sistemin önde gelen aktörleri arasında yer almanın mücadelesini veriyoruz.”

Tanıtımda Erdoğan’ın yanında İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep gibi illerin başkan adayları da yer aldı.

SİYASİ KİMLİĞE BAKMIYORUZ

- ERDOĞAN “Biz hükümet çalışmalarını yürütürken, kimsenin siyasi kimliğine bakmıyoruz” mesajı verdi: “Bakanlıklarımız ve kurumlarımız projeleri hayata geçirirken, sandık sonuçlarına veya belediye başkanının partisine göre hareket etmiyor. Nitekim, daha dün İstanbul’da açılışını yaptığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca inşa edilen metro hattı, bu anlayışın en son ve somut örneğidir. Aynı şekilde İzmir’de açtığımız Şehir Hastanesi bir başka örnektir. Böyle bir yaklaşımla ülkeye ve millete hizmet edenlerin, ne şehirlerimiz ne insanlarımız arasında ayrımcılık, hele hele siyasi bağnazlık yapması asla düşünülemez.”