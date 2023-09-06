Şevki Dede’nin okuma şevki... 80 yaşında arkeolojiyi kazandı

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Edirne’de hurdacılık yapan 80 yaşındaki Şevki Kılıç, ilk üniversitesini 2017’de Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih bölümünden mezun olarak bitirdi. İlk örgün üniversite eğitimini de 2019 yılında 75 yaşındayken Trakya Üniversitesi’nde yine tarih bölümünde tamamladı. Mezuniyetinden 4 yıl sonra yeniden üniversite sınavına giren Kılıç, bu defa aynı üniversitenin arkeoloji bölümünü kazandı. 2 çocuğu, 2 torunu olan ve Edirne’de ‘bilge amca’ olarak tanınan Kılıç, okuma şevkini şu sözlerle anlattı:

LİSEDEN 52 YIL SONRA

“Erkek Öğretmen Lisesi’ni hem ailevi nedenler hem de sağlık sorunlarından ötürü yarıda bıraktım ama okuma merakım hiç bitmedi. Hep içimde bir ukdeydi. 52 yıl sonra ilk üniversitemi okudum. Gerisi çorap söküğü gibi geldi.”