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Şevki Dede’nin okuma şevki... 80 yaşında arkeolojiyi kazandı

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#Şevki Kılıç#Üniversite#Arkeoloji
Şevki Dede’nin okuma şevki... 80 yaşında arkeolojiyi kazandı
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 07:00

Akranları emekliliğini yaşarken 80 yaşındaki Şevki Kılıç, 4 yıl aranın ardından yeniden üniversite öğrencisi oldu. Edirne’nin Değirmenyeni köyünde yaşayan ve geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Kılıç, Trakya Üniversitesi Arkeoloji bölümünü kazandı.

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Edirne’de hurdacılık yapan 80 yaşındaki Şevki Kılıç, ilk üniversitesini 2017’de Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih bölümünden mezun olarak bitirdi. İlk örgün üniversite eğitimini de 2019 yılında 75 yaşındayken Trakya Üniversitesi’nde yine tarih bölümünde tamamladı. Mezuniyetinden 4 yıl sonra yeniden üniversite sınavına giren Kılıç, bu defa aynı üniversitenin arkeoloji bölümünü kazandı. 2 çocuğu, 2 torunu olan ve Edirne’de ‘bilge amca’ olarak tanınan Kılıç, okuma şevkini şu sözlerle anlattı:

LİSEDEN 52 YIL SONRA

“Erkek Öğretmen Lisesi’ni hem ailevi nedenler hem de sağlık sorunlarından ötürü yarıda bıraktım ama okuma merakım hiç bitmedi. Hep içimde bir ukdeydi. 52 yıl sonra ilk üniversitemi okudum. Gerisi çorap söküğü gibi geldi.”

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#Şevki Kılıç#Üniversite#Arkeoloji

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