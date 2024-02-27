Sevilay’ın katili de eski koca

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İSTANBUL Kadıköy Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan Ümit Karlı (43) ve özel bir hastanede yardımcı personel olarak çalışan Sevilay Karlı’nın (35) evliliklerinden 3 çocukları dünyaya gelmişti. İlişkileri, bundan 5 ay önce aralarında yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmayla sonuçlanmıştı. Mahkeme çocukların babada kalmasına karar vermişti. Çocuklar hafta sonları annede kalıyordu. Pazar akşamları da Sevilay Karlı, Ümit Karlı’ya çocuklarını teslim ediyordu. Sevilay Karlı, dün sabah saat 06.15 sıralarında işe gitmek için Pendik Güzelyalı Mahallesi’ndeki evinden çıktı. Evinden çıkar çıkmaz da karşısında boşandığı eşi Ümit Karlı’yı buldu.

13 KEZ BIÇAKLADI

Ümit Karlı, elindeki bıçakla sokak ortasında Sevilay Karlı’yı defalarca bıçaklayarak kaçtı. Vücuduna 13 bıçak darbesi alarak kanlar içinde kalan Sevilay Karlı hastaneye götürülse de hayatını kaybetti. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçerek Ümit Karlı’yı yakalayarak gözaltına aldı. Cinayette kullandığı siyah saplı ekmek bıçağı da ele geçti.

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Ümit Karlı, emniyette verdiği ifadede, “Kendisiyle 5 ay önce boşandık. Çocuklar bende kalıyordu. Hafta sonları onda kalıyordu. Bir kişiyle gönül ilişkisi yaşadığını öğrendim. Bu konuda kendisini çok defa uyardım. Pazar akşamı çocuklar eve geldi. Annelerinin kendilerini sevgilisiyle almaya ve bırakmaya geldiğini söylediler. Ben de evinden çıkışını bekledim ve bıçakladım” dedi.

TEDBİR KARARI VARDI

- SEVİLAY Karlı’nın 10 Ocak 2024 günü Ümit Karlı’nın tehditleri nedeniyle mahkemeye başvurarak korunma ve uzaklaştırma kapsamlı 4 aylık tedbir kararı aldırdığı da ortaya çıktı.