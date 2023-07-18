'Sevenler' çetesine film gibi operasyon: Vatandaşı borçlandırıp silah zoruyla gasbetmişler

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İzmir, İstanbul, Ankara ve Manisa'da galeri mafyasına düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını anlatan CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yoğun bir şekilde vatandaştan şikayet alıyor. 'Galericiler bize vadeli araç sattı, vadeli araçlardan vadesi dolmadan bu senetleri tahsil etmeye çalıştı. Aracın normal fiyatının 2-3 katı bizden paralar tahsil etmeye kalkışıyorlar. Ve bize hayatı dar ediyorlar. Gasbediyorlar, darbediyorlar, kaçırıyorlar' diye İzmir'de esnaftan, köylüden, İzmir'deki birçok vatandaş polise böyle bir şikayette bulundu. Bunun üzerinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Gasp Bürosu ekipleri de çalışma başlatıyor.

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"DARBEDİYORLAR, KAÇIRIYORLAR, VURUYORLAR"

galeri çetesi araçları sözde vadeli satıyor. Ama vadelerin zamanı gelmeden vatandaştan bunu tahsil etmeye kalkışıyorlar, daha fazlasını almaya çalışıyorlar. Vatandaşı kaçırıyorlar, darbediyorlar, silahla yaralıyorlar. Galericilik adı altında tefecilik yapıyorlar. Vatandaşa faizle para satıyorlar. Silah teminleri ediyor, suç örgütlerine satıp para temin ediyorlar. İzmir'de insanların evlerine, araçlarına resmen el koyuyorlar. Vermeyenleri darbediyorlar, vuruyorlar, silahla öldürüyorlar, cinayet işliyorlar. İzmir halkına hayatı dar eden önemli bir çete. 4 ilde eş zamanlı operasyonla 18 çete üyesi gözaltına alındı ve çok sayıda silahlarla birlikte gözaltına alındılar.

ÇETE LİDERİ YATLA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

çete lideri operasyon yapılacağını anlayınca bankalardan yüklü miktarda para çekiyor, 1 milyon TL. O parayla yatla yurt dışına kaçarken kıskıvrak yakalanıyor. Böylece İzmir vatandaşları rahat bir nefes almış oluyor."