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Sevda kuşun kanadında

Güncelleme Tarihi:

#HATAY#DEPREM#Güvercin
Sevda kuşun kanadında
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 07:00

Hataylıların adeta bir tutkuyla beslediği güvercinler de depremden etkilendi. Yıkılan binaların enkazında kafeslerinden uçamayan kuşların birçoğu can verdi. Onlarca cins güvercin ise sağ çıkarıldı. Hatay’ın depremzede güvercinleri şimdi emin ellerde.

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Enkazdan çıkan araçların çekildiği bir otopark, onlara ev sahipliği yapıyor. Güvercinlerin bakımını üstlenen Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı çalışanlarından Gökhan Misvaklı, kuşlara şefkatle yaklaşıyor: “Deprem sonrasında kafesindeki birçok depremzede güvercin bu otoparka geldi. Burada güvercinlere bakıldığını öğrenenler, hasarlı araçları çeken arkadaşlarımıza emanet ederek güvercinleri gönderdi.

Çok güvercin geldi. Bir kısmını iyi şartlarda besleyip, bakabileceğinden emin olduğumuz vatandaşlara sahiplendirdik. Hatay çok güvercin beslenen bir kent. Hâlâ bakımlarını sürdürüyoruz elimizden geldiğince. İçerisinde çok değerli olan kuşlar da var. Kafeslerinin kapağını açmaya korkuyoruz. Burada görev yapan arkadaşlarımızla her birine şefkatle sahip çıkmaya çalışıyoruz.”

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#HATAY#DEPREM#Güvercin

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