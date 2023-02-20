Servet değerinde hatıralar

Haberin Devamı

Deprem bölgelerinde kaldırılmaya başlanılan enkazlarla birlikte anılar da yok oluyor. Depremin yaşandığı 6 Şubat öncesinde her bir eşya, birileri için özel anlamlar ifade ediyordu. Ertesi gün okula başlama heyecanıyla yatağa giren çocukların defterleri, kitapları, okul formaları; ailesine yemek yapma telaşı taşıyan annelerin mutfak önlükleri, tencereleri, tabakları; babaların ayakkabıları, çantaları, cüzdanları…

Yıkılan binalardaki enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, yitip giden hayatlardan geriye ‘mutlu’ günlere ait hatıralar kalıyor.

Adıyaman’da da depremzedeler, yıkılan evlerinin molozları arasında belki ufak da olsa bir eşya ya da anı değeri taşıyan bir şeyler bulabilir miyim ümidiyle enkazlara son bir kez göz atıyor. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalar sırasında çıkarttığı kullanılabilir durumdaki eşyalar da aile fertleri ya da yakın akrabalarına teslim ediliyor. Bunlar arasında fotoğraf albümleri, kitaplar, çeşitli belgeler ve sertifikalar bulunuyor. Albümlerin sayfalarını çevirdikçe çıkan mutlu günlere ait fotoğraflar, herkesi bir kez daha hüzne boğuyor. İki katlı bir evde yaşayan Emine teyze, depremde karşı binada oturan birçok komşusunu kaybettiğini söylüyor. Çocuklarının İstanbul’da yaşadığını, Adıyaman’da komşularından başka kimsesinin bulunmadığını söyleyen Emine teyze, her gün komşularının hayatını kaybettiği binanın enkazına gelip “Ben onlarsız ne yapacağım” diye ağlıyor.

Haberin Devamı

JANDARMA NÖBET TUTUYOR

Arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği Adıyaman’da şehir merkezinde yıkılan 1300’den fazla binanın enkazı iki farklı noktaya dökülüyor. Enkazların oluşturduğu hafriyat, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi döküm sahası ile Adıyaman çöp alanında toplanıyor. Enkazların kaldırılmasını Karayolları Genel Müdürlüğü yürütüyor. İki sahadaki döküm işlemi için yüzlerce kepçe, kamyon ve iş makinası çalışıyor. İki dakikada bir bu alanlara kamyonların hafriyat getirip döktüğünü söylemek mümkün. Alanda herhangi bir hırsızlık yaşanmaması için jandarma ekipleri nöbet tutuyor.

Haberin Devamı

AYRIŞTIRILACAKLAR

Enkazların döküldüğü alanı görüntülemek için gittiğimiz sırada saha incelemesi yapan Karayolları Genel Müdürü Aldulkadir Uraloğlu ile karşılaştık. Uraloğlu, kent merkezindeki binalardan şimdilik 100’e yakınının enkazının kaldırıldığını söyledi. Uraloğlu, enkaz kaldırma çalışması bittiğinde, enkazın ayrıştırılması için ihale açılacağını da söyledi.

2 ALANDA TOPLANIYOR

Adıyaman’da şehir merkezinde yıkılan 1300’den fazla binanın oluşturduğu hafriyat Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi döküm sahası ile Adıyaman çöp alanına dökülüyor.

Haberin Devamı

BAŞSAVCILAR İNCELEME YAPIYOR

Kentte, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalarda incelemelerde bulunuyor.

21 CANI GİTTİ

HATAYLI 73 yaşındaki Ramazan Köksal, depremde ailesinden 21 kişiyi kaybetti. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Köksal, “30 torunumdan 11'i öldü. 26 yaşındaki ikiz kızlarımdan birinin ikizleri vardı, diğeri de ikizlere hamileydi. Hepsi eşleri ve çocuklarıyla öldü” dedi.