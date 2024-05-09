Serpil’i sizin ihmaliniz ölüme götürdü

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Akademisyen Serpil Erfındık (38) ile Vedat Atik 2011 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten bir erkek çocukları oldu. Ancak yaşanılan şiddetli geçimsizlik nedeniyle Serpil Erfındık, 2013 yılında boşanma davası açtı. Aile mahkemesi, çiftin boşanmasına karar verirken, müşterek çocuğun velayetinin de anneye verilmesine karar verdi. Vedat Atik, hem boşanma davası sürerken hem de boşanma gerçekleştikten sonra birçok kez genç kadını ölümle tehdit etti. Erfındık için mahkemelerce koruma tedbirlerine hükmedildi. Ancak Serpil Erfındık eski eşi Vedat Atik tarafından İzmir’de 15 Aralık 2013’te bıçaklanarak öldürüldü. Ceza yargılanmasının tamamlanmasının ardından, Serpil’in annesi Tülay Aksakal, kızının ölümünde ihmal olduğu belirterek sorumlu kamu görevlilerin cezalandırılması için şikâyette bulundu. Ancak soruşturma izni verilmemesi nedeniyle savcılık dosyada takipsizlik kararı verdi. Yapılan itirazların da olumsuz sonuçlanması üzerine dosya Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. AYM’nin yaşam hakkı ihlal edildiği yönündeki kararının ardından, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürü Zafer Y. ve genç kadına ilişkin koruma kararının etkin bir şekilde uygulamayan Şehit Coşkun Erçin Polis Merkezi’nde görevli Başkomiser Ramazan K.S.’nin de aralarında bulunduğu 8 kamu görevlisi hakkında ‘görevi ihmal’ suçundan İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

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ETKİN ÖNLEMLER ALMADILAR

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin etkin ve pratik önlemler almayarak, genç kadının yaşam hakkını koruyamadıkları gerekçesiyle cezalandırılması istendi. Davaya bakan mahkeme, 22 Mart 2024 tarihinde, sanık Zafer Y. ve Ramazan K.S.’ye “görev ihmal” suçundan, iyi hal indirimi yaparak 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, genç kadın hakkında verilen tedbir kararlarına ilişkin süreçlerde görev yaptıkları tespit edilen, 6 kamu görevlisi için de beraat kararına hükmetti. Mahkeme, örnek kararının gerekçesini açıkladı.

‘KORUMA KARARINI UYGULAMALIYDI’

- Gerekçeli karara göre, 21 Haziran 2013 tarihinde, sanık Vedat Atik, Serpil Erfındık’ı ölümle tehdit etti. Genç kadın Şehit Coşkun Erçin Polis Merkezi’ne başvurarak şikâyette bulundu. Bu şikâyetle ilgili olarak İzmir 15. Aile Mahkemesi 25 Haziran 2023 tarihinde koruma kararı verdi. Mahkeme kararının yerine getirilmesi için Cumhuriyet başsavcılığına gönderdi. Savcılık da “kararın uygulanması takibi, denetlenmesi” için ilgili kararı polis merkezine iletti. Ancak “buna ilişkin hiçbir işlem yapılmaması şeklinde bir ihmal olduğu ve bunun sorumluluğunda, polis merkezi amirliğinde görevli amir statüsündeki sanık Ramazan K.S. olduğu” belirtildi. Gerekçeli kararda, sanık komiser yönünde “bu ihmal oluşturan davranışın fail Vedat Atik’in devletin gücünü ve kuvvetini, kararlılığını yeteri kadar görüp anlamamasına ve cesaretlenmesine sebep olarak bir mağduriyet doğurduğu da kabul edilerek görevi ihmal suçunun oluşturduğu değerlendirilmiş, bu anlamda Ramazan K.S.’nin mahkûmiyetine karar vermek gerekmiştir” denildi.

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‘OLAYIN VAHAMETİNİ ANLAMALIYDI’

- Gerekçeli kararda dönemin Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürü Zafer Y. yönünden yapılan değerlendirmede ise, Serpil Erfındık’ın toplamda 5 ay içerisinde 3 kez şiddete maruz kaldığının ve öldürüleceğini söylediği evrakların Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM) sırayla ve zamanlı bir şekilde geldiği hatırlatılarak, özetle şöyle denildi:“Serpil Erfındık’ın ŞÖNİM’e müracaatı olmadığı gerekçesiyle memurların 3 kez üst üste yapılan eylemin kendi içlerinde değerlendirmesini yapmak, vahim özelliğini anlamak ve buna göre tedbir alma konusunda yasal görevlerini yerine getirmek zorunda olmalarına rağmen sırf müracaat olmadığı için bu görevlerini yapmadıkları için ihmal oluşturan eylemlere sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. Önleyici tedbir almayarak, dosyadaki tüm şikâyet ve sonrası yapılan işlemlerde kuruma düşen görev sebebiyle ihmal suçunu işlediği kabul edilmiştir... İhmal olarak belirtilen yapılmayan işlemlerin Vedat Atik’in devletin koruyuculuk görevinde kararlılığını, korkutuculuğunu ve gücünü hissetmesinde engel olan, ona cesaret verecek nitelikte seri şekilde gerçekleşen ihmali davranışlar olmaları sebebiyle suç oluşturduğu kabul edilmiştir.”

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EMSAL BİR KARAR

- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına davayı takip eden avukatlardan Övgü Bingöl, Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Bu kararla kamu görevlilerinin, üstelik de amir konumundaki yetkili kamu görevlilerinin görevi ihmal suçu işlemiş olduğu, bu ihmaller zincirinin failin cesaretlenmesine sebep verdiği Türkiye’de ilk kez hüküm altına alınmış oldu. Karar çok önemli çünkü koruma kararı sürecindeki en yaygın sorunlardan biri ‘alınan tedbir kararlarının kamu görevlilerince etkin şekilde uygulanmaması ve kâğıt üzerinde kalması’ sorunudur. Bu kararla birlikte, uzun süredir mücadelesini verdiğimiz ‘6284’ün etkin şekilde uygulanması sorumluluğu’ artık yargı tarafından da açıkça kabul edilmiş, tedbir kararlarını etkin şekilde uygulamayan kamu görevlilerinin ‘görevi ihmal’ suçunu işlemiş olacağı hüküm altına alınmıştır.”