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Serinlemek isterken canından oldu

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Keşan#Deniz
Serinlemek isterken canından oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 07:00

Edirne’nin Keşan ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde ailesiyle sahilde bulunan Sebahattin Altınalmaz (14), serinlemek için denize girdi.

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Bir süre sonra suda hareketsiz olduğu görülen Altınalmaz kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne götürülen Altınalmaz, sağlık çalışanlarının tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Sebahattin Altınalmaz’ın cenazesi, Edirne Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim anılarak, Keşan’a getirildi. Altınalmaz’ın cenazesi, ikindi vakti İki Minareli Çarşı Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

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#Edirne#Keşan#Deniz

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