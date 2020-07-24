Serinlemek için girdiği sulama göletinde boğuldu

Çayırlı'da garsonluk yapan Cengiz Yıldız, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte ilçeye 5 kilometre mesafedeki sulama göletine giderek serinlemek için suya girdi. Ancak bir süre sonra Yıldız, gölette kayboldu. Arkadaşları, Cengiz Yıldız'a ulaşamayınca güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri ile Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekibi bölgede arama çalışması yaptı. Ancak dün gece sonuç alınamadı.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden çalışmalara başlayan ekipler, Cengiz Yıldız'ın cansız bedenine ulaştı. Bu sırada bekleyişlerini sürdüren yakınları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Cengiz Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.