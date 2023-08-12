×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Serinlemek için Fırat Nehri'ne giren baba-oğlul kayboldu

Güncelleme Tarihi:

#Fırat Nehri#Gaziantep#AFAD
Serinlemek için Fırat Nehrine giren baba-oğlul kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 13:22

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde kaybolan baba ve oğlu için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Haberin Devamı

Olay, Karkamış ilçesi Karşıyaka Mahallesi Altınbaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havada serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Necati K. (45) ve oğlu Muhammet K. (11), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşların kurtarma çabaları sonuçsuz kalırken, baba-oğul suyun içinde gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Serinlemek için girdikleri suda kaybolan baba ile oğlunu bulmak için çalışma başlatıldı. Öte yandan olayı duyarak bölgeye gelen baba ile oğulun yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fırat Nehri#Gaziantep#AFAD

BAKMADAN GEÇME!