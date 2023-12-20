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Şeref sözü

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Özhaseki#Kentsel Dönüşüm#Rezerv Alan
Şeref sözü
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 07:00

Şehircilik Bakanı Özhaseki, kentsel dönüşümle yenilenecek evlere eskiden aynı yerde oturanların yerleştirileceğini söyledi.

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Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde soruları da yanıtlayan Bakan Mehmet Özhaseki, şu bilgileri verdi: “Türkiye’de 37 milyon bağımsız bölümde 6 milyon risk altında. İstanbul’a gelince, 6 milyon konut 1.5 milyon ticari işletmemiz var. Bunlardan 600 bininin çok acil dönüştürülmesi gerekiyor. ‘Yarısı Bizden’ kampanyamızla İstanbul’un dönüşümü için bir büyük adım daha atmış olacağız. Çok kısa süre içerisinde neredeyse 750 bin konutu dönüştürmüş olacağız.

Rezerv alan ilanı ve riski alan gibi iki tane tabir var yasada. Buradaki tanım hiç değişmedi. Sadece son yasada, ‘yeni yerleşim alanı’ diye bir tabir vardı, o çıktı. 11 yıl içerisinde tapusu alınıp da sokağa atılan vatandaş gördünüz mü? Kadıköy’den alınıp Sultanbeyli’ye verilen gördünüz mü? Neye lazım bize tapusu! O güzel konutları yapıp yine orada oturana teslim ediyoruz, başkasına vermiyoruz. Evlerini yerinde yapıp kendilerine teslim edeceğiz, şeref sözü. Daha ne diyelim?” 

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 430 bin yıkılan konuttan 207 bininin yapımına başlandığını söyledi.

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#Mehmet Özhaseki#Kentsel Dönüşüm#Rezerv Alan

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