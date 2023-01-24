Şeref Malkoç, İsveç ve İslam İşbirliği Teşkilatı ombudsmanlarına mektup gönderdi

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Şeref Malkoç, İsveç Ombudsmanı Erik Nymansson'a gönderdiği mektupta, eylemin başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığı rahatsız ettiğini belirtti. Malkoç, son dönemde batı dünyasında İslam düşmanlığını tetikleyici ve Müslümanları hedef alan birçok eyleme tanık olunduğunu ifade etti. 2 milyarın üzerinde Müslümanın inancına ve kutsal değerlerine yönelik eylemin başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığı rahatsız ettiğini ve bu eylemin Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği önünde gerçekleşmesinin Türk halkını da derinden yaraladığını kaydetti.

'DÜNYA BARIŞINI TEHDİT ETMEKTE'

Maçkoç, bir dinin kutsal kitabının yakılmasının ifade ve düşünce özgürlüğü ile bağdaştırılamayacağını dile getirerek, "İsveç makamları tarafından, 'ifade özgürlüğü' adı altında, nefret suçu içeren söz konusu provokatif gösteriye izin verilmesi kabul edilebilir değildir. Tüm insanlar birbirinin dinine, inancına, kutsal kitabına, ayrımcılık yapmadan saygı göstermek zorundadır. Bu tür kışkırtıcı eylemler toplumu huzursuz etmekte, demokrasiye zarar vermekte ve dünya barışını tehdit etmektedir. Biz ombudsmanların görevi; insan haklarını, adaleti, eşitliği, hoşgörüyü, diyaloğu, ayrımcılık yapmamayı savunmaktır. Bu çerçevede, İsveç hükumetinin, nefret suçu içeren Müslümanları hedef alan ve İslam'a karşı hakaret içeren bu çirkin eylemi gerçekleştiren failleri cezasız bırakmamasını ve bu tür olayların tekrarına izin vermeyerek daha somut önlemler almasını umuyoruz" dedi.

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NET TAVIR KOYMAYA DAVET ETTİ

Malkoç, İİTOB üyesi ombudsmanlara gönderdiği mektupta ise İslam dünyası ombudsmanları ve insan hakları savunucularını, İsveç hükumetinin nefret suçu içeren, Müslümanları hedef alan ve İslam'a karşı hakaret içeren eylemi gerçekleştiren failleri cezasız bırakmamasına, bu tür olayların tekrarına izin vermeyerek daha somut önlemler almasına ve İslam düşmanlığı ile mücadelede dayanışma içerisinde olma çağrısında bulundu. Malkoç, bu doğrultuda yapılan ırkçı eylem karşısında İsveç makamları nezdinde failler hakkında hukuki işlemlerin başlatılması ve suç duyurusunda bulunulması için net tavır koymaya davet etti.