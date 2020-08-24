Sera kurarken elektrik akımına kapılan işçi öldü

Kumluca'ya bağlı Salur Mahallesi'nde yaşayan ve demir sera kurulumu işi yapan Ferhat Tankut dün öğle saatlerinde Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi Koruca mevkine sera kurmaya gitti. Burada çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan Ferhat Tankut yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ferhat Tankut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Finike Cumhuriyet Savcılığı tarafından bölgede yapılan incelemenin ardından, Ferhat Tankut'un cenazesi ambulansla Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.