Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şentop'tan İsveç ve Danimarka'daki provokatif eylemlere tepki

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Şentop#Cezair#Danimarka
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 23:06

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak, Avrupa'da sistematik bir şekilde Müslümanları alçakça hedef alan bu insan müsveddelerini bir kez daha kınıyoruz" dedi.

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cezayir'de 17. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Toplantısına katıldı. Şentop toplantıda yaptığı konuşmada, İslam coğrafyasının, ortak sesini birlik ve beraberlik içerisinde dünyaya en yüksek perdeden duyurması gerektiğini vurguladı.

Şentop, "Bugün burada ülkelerimizin bireysel tepkilerinin yanı sıra İslam coğrafyasının ortak sesini en yüksek perdeden duyurması gerektiğini yine vurguladık. Türkiye olarak, Avrupa'da sistematik bir şekilde Müslümanları alçakça hedef alan bu insan müsveddelerini bir kez daha kınıyoruz. Putlaştırdıkları özgürlük, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü kisvesi altında her fırsatta Müslümanları hedef alan, hedef alınmasına göz yuman Batılı ülkeleri ilkesizlikten vazgeçmeye; geçmişlerinden ders çıkarmaya çağırıyorum" dedi.

Gözden Kaçmasın

TBMM Başkanı Şentop, Pakistanlı mevkidaşı Durrani ile bir araya geldiTBMM Başkanı Şentop, Pakistanlı mevkidaşı Durrani ile bir araya geldiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Şentop#Cezair#Danimarka

BAKMADAN GEÇME!

Doğum yaptıktan sonra görme yetisini kaybetti Peki nedeni neydi Hamilelik sağlık sorunlarına sebep olabilir mi

Doğum yaptıktan sonra görme yetisini kaybetti! Peki nedeni neydi? Hamilelik sağlık sorunlarına sebep olabilir mi?

#Sağlık
Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi

Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü! ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi?

#Eğitim
Beslenmenin olmazsa olmazı YAĞLAR | Hangisi, nasıl tüketilmeli

Beslenmenin olmazsa olmazı YAĞLAR | Hangisi, nasıl tüketilmeli?

#Sağlık