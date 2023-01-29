Şentop'tan İsveç ve Danimarka'daki provokatif eylemlere tepki

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cezayir'de 17. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Toplantısına katıldı. Şentop toplantıda yaptığı konuşmada, İslam coğrafyasının, ortak sesini birlik ve beraberlik içerisinde dünyaya en yüksek perdeden duyurması gerektiğini vurguladı.

Şentop, "Bugün burada ülkelerimizin bireysel tepkilerinin yanı sıra İslam coğrafyasının ortak sesini en yüksek perdeden duyurması gerektiğini yine vurguladık. Türkiye olarak, Avrupa'da sistematik bir şekilde Müslümanları alçakça hedef alan bu insan müsveddelerini bir kez daha kınıyoruz. Putlaştırdıkları özgürlük, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü kisvesi altında her fırsatta Müslümanları hedef alan, hedef alınmasına göz yuman Batılı ülkeleri ilkesizlikten vazgeçmeye; geçmişlerinden ders çıkarmaya çağırıyorum" dedi.