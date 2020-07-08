Şentop yeniden TBMM Başkanı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un görev süresinin dolması nedeniyle dün Meclis Başkanlığı için seçim yapıldı. Seçimde, AK Parti’nin yeniden aday gösterdiği Şentop’un yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, TİP Genel Başkanı Erkan Baş başkanlık için yarıştı. MHP ise aday göstermeyerek, AK Parti’nin adayı Şentop’u destekledi.

3. TURDA SEÇİLDİ

Şentop, seçimin üçüncü turunda AK Parti ve MHP oylarıyla salt çoğunluğu sağlayıp yeniden seçilerek, Meclis’in 27. dönem ikinci devre başkanı oldu. Şentop, üçte iki salt çoğunluğa yani 400 oya ihtiyaç olan ilk turda 324, ikinci turda 329, salt çoğunluğa yani 301 oya ihtiyaç olan üçüncü turda ise 328 oy aldı. CHP’nin adayı Koç’a son oylamada 134, HDP’nin adayı Katırcıoğlu’na 51, İYİ Parti’nin adayı Filiz’e de 37 oy çıktı.

LAYIK OLALIM

Şentop, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AK Parti ve MHP gruplarına teşekkür ettiği konuşmasında özetle şöyle dedi: “Bize düşen en önemli görev, şanla, şerefle, kahramanlıkla, fedakarlık ve vatanperverlikle mazisi şekillenmiş bu yüce Meclis’e layık olmak, Meclisimizin itibarını gözümüz gibi korumaktır. Her fikrin, telakkinin ve dünya görüşünün özgürce yer bulduğu bir mekândır. Her siyasi fikir ve oluşum, bu yüce çatı altında var olmayı sürdürecektir.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeniden Meclis başkanı seçilen Mustafa Şentop’u arayarak tebrik etti.

KORONAVİRÜSÜ UNUTTULAR

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı seçimleri için toplandı. Milletvekilleri, oy pusulası alırken koronavirüs salgınını ve sosyal mesafe kurallarını unuttu. Kalabalık ve yakın bir şekilde sıraya giren vekiller kabinlerde oylarını kullandı.

SİPERLİKLİ ÖNLEM

Koronavirüs salgınını ciddiye alan bazı milletvekilleri ise yüzlerine koruyucu siperlik takarak TBMM Başkanlığı için oylarını kullandı.

ESKİ BAŞKAN YILDIRIM DA GELDİ

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım da TBMM Başkanlığı seçimlerinde Genel Kurul’daki yerini aldı. Yıldırım, Bahçeli ile kısa süreli sohbet etti. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)

KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ DE OY KULLANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Başkanı’nı seçmek için Genel Kurul’da oy kullandı. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’ye oy kullanırken kurmayları da eşlik etti.