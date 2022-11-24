Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şentop: Terör devleti hazırlıklarına göz yummayacağız

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Mustafa Şentop#Ankara
Şentop: Terör devleti hazırlıklarına göz yummayacağız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 18:38

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sınır boylarımızda bir terör devleti kurulması için yapılan hazırlıklara göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum" dedi.

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Şentop, Başkent Millet Bahçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri' etkinliğine katıldı. Burada konuşan Şentop, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Birlikte güçlü bir millet olmanın temel şartı birbirini yakın tanımaktır. Vatanımızın her köşesinde yaşayan kardeşlerimiz birbirlerini tanıdıkları ölçüde birlik ve beraberliklerini pekiştireceklerdir. Gerek ekonomik gerekse sosyal sebeplerle insanlarımız her zaman memleketlerine gitme imkanı bulamıyorlar. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik gibi bazen de memleketler insana yaklaştırılıyor. Bizler birlikte üretecek, birlikte kazanacak, Türkiye'yi hep beraber büyüteceğiz. Bizim en büyük gücümüz, güvencemiz; omuz omuza vermemiz, birlikte aynı yöne bakmamızdır. Birliğimizden, dayanışmamızdan düşmanlarımızın rahatsız olduğunu biliyoruz. Biz onlar ne istiyor, ne söylüyor diye bakmıyoruz. Bizim ölçümüz milletimizin istekleri, menfaatleri ve ihtiyaçlarıdır" dedi.

Haberin Devamı

'SINIR BOYLARIMIZDA TERÖR DEVLETİ KURULMASINA GÖZ YUMMAYACAĞIZ'

Vatanın bütünlüğüne, milletin birliğine kastedenlere ise gereken cevabı kendi seçtikleri yöntemlerle her zaman verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini kaydeden Şentop, "İstanbul'u kana bulamak isteyen hainleri önce yakalayarak cevap verdik. Onlara talimat veren terör unsurlarına da kendi anladıkları dilden gereken cevabı verdik. Sınır boylarımızda bize saldırmak için fırsat kollayanlar, hangi devletin himayesinde olurlarsa olsunlar göz açtırmayacağımızı, kahraman askerlerimizin gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Operasyonuyla bir kez daha gösterdik. Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi DEAŞ terör örgütünün varlığını bahane ederek, sınır boylarımızda bir terör devleti kurulması için hazırlıklara göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum" diye konuştu.

Şentop, konuşmalarının ardından yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezdi. 

Şentop: Terör devleti hazırlıklarına göz yummayacağız

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM#Mustafa Şentop#Ankara

BAKMADAN GEÇME!

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi

Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda! Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi?

#RSV
Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... 1i ağır 68 yaralı

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... 1'i ağır 68 yaralı

#DEPREM

BAKMADAN GEÇME!

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi

Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda! Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi?

#RSV
Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... 1i ağır 68 yaralı

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... 1'i ağır 68 yaralı

#DEPREM