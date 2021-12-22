Şentop, Sırbistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Gojkovic ile görüştü

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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sırbistan’da temaslarını sürdürüyor. TBMM Başkanı Şentop, temasları kapsamında Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Kültür ve Enformasyon Bakanı Maja Gojkovic ile bir araya geldi. Görüşmede, Meclis Başkanı Şentop'un Sırbistan'a yaptığı ziyaret ve iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi. Maja Gojkovic, Şentop'u Sırbistan'da görmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek programının çok yoğun olduğunu bildiğini, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Ivica Daçiç ile yaptığı görüşmeleri takip ettiğini aktardı. Gojkovic, eski Meclis Başkanı olduğunu da hatırlatarak bu görüşmenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

"TÜRKİYE VE SIRBİSTAN ARASINDAKİ DOSTLUK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



Şentop da Ivica Daçiç'in 13 Eylül'de Türkiye’yi ziyaret ettiğini anımsatarak kendisinin de iade-i ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. "Türkiye ve Sırbistan arasındaki dostluk bizim için çok önemli" ifadesini kullanan Şentop, "Bizler de parlamentolar olarak bu ilişkiyi ileri götürmek için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.



Şentop daha sonra Belgrad Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ederek Koordinatörü Dinser Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.