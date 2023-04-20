Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şentop: Dünyanın 24 farklı ülkesinden Türkiye’ye gelen çocuklarımızı görmek bizi mutlu etti

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Mustafa Şentop#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
Şentop: Dünyanın 24 farklı ülkesinden Türkiye’ye gelen çocuklarımızı görmek bizi mutlu etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 16:36

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TRT’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, yurtdışından gelen çocuklarla TBMM İstanbul Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Şentop, “Dünyanın 24 farklı ülkesinden Türkiye ve TBMM’ye gelen çocuklarımızı görmek bizi çok memnun etti. 100.yıl dönümünde 2020, 23 Nisan’ında farklı ülkelerden çocukların temsilci olarak katıldığı bir çocuk parlamentosu toplamayı planlamış, arzu etmiştik. Pandemi dönemine denk gelince bunu iptal etmek zorunda kalmıştık. Yeniden, çocukların 23 Nisan etkinliklerine katılması bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop TRT’nin ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ etkinliklerine katılmak üzere 24 farklı ülkeden Türkiye’ye gelen çocuklarla, Beşiktaş'taki TBMM İstanbul Çalışma Ofisi'nde biraraya geldi. Alana, ülkelerinin geleneksel kıyafetleri ile gelen çocuklar sırayla 23 Nisan mesajlarını iletti. Türkçe şiir okuyan çocuklar kendilerini de Türkçe tanıttı.

Şentop: Dünyanın 24 farklı ülkesinden Türkiye’ye gelen çocuklarımızı görmek bizi mutlu etti

 

"ÇOCUKLARIN 23 NİSAN ETKİNLİKLERİNE KATILMASI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Burada bir konuşma yapan TBMM Başkanı Şentop, “Dünyanın 24 farklı ülkesinden Türkiye ve TBMM’ye gelen çocuklarımızı görmek bizi çok memnun etti. 100.yıl dönümünde 2020, 23 Nisan’ında farklı ülkelerden çocukların temsilci olarak katıldığı bir çocuk parlamentosu toplamayı planlamış, arzu etmiştik. Pandemi dönemine denk gelince bunu iptal etmek zorunda kalmıştık. Yeniden, çocukların 23 Nisan etkinliklerine katılması bizim için çok kıymetli.Çocuklarımıza tekrar hoşgeldiniz diyorum gözlerinden öpüyorum hepsini. " ifadelerini kullandı. 24 farklı ülkeden gelen çocuklar ülkelerinin geleneksel simgelerini TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a hediye etti.

Şentop: Dünyanın 24 farklı ülkesinden Türkiye’ye gelen çocuklarımızı görmek bizi mutlu etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM#Mustafa Şentop#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı

BAKMADAN GEÇME!

Hem enerji veriyor hem içeriği zengin: SÜPER BESİNLER | Hangisi neye faydalı Tüketirken nelere dikkat edilmeli

Hem enerji veriyor hem içeriği zengin: SÜPER BESİNLER | Hangisi neye faydalı? Tüketirken nelere dikkat edilmeli?

#Sağlık
Her şey üç buçuk dakika içinde oldu... Hareket etmeye çalıştım ama olmadı; o an anladım ki belimden yukarısı bir su aygırının boğazındaydı

Her şey üç buçuk dakika içinde oldu... 'Hareket etmeye çalıştım ama olmadı; o an anladım ki belimden yukarısı bir su aygırının boğazındaydı'

#Paul Templer
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden oyun oynamayı bırakamıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden oyun oynamayı bırakamıyorum?

#Oyun Bağımlığı