Şentop, Çekya Senato Başkanı Vystrcil ile bir araya geldi

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AB Parlamento Başkanları Zirvesi için geldiği Çekya’nın başkenti Prag’da temaslarına devam ediyor. Şentop, zirve kapsamında Prag Kongre Merkezi'nde Çekya Senato Başkanı Milos Vystrcil ile bir araya geldi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı, Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliği ve AB'nin genişleme politikası ve Türkiye ve Çekya meclisleri arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

"AVRUPA BİRLİĞİ, DAHA HIZLI DAHA ETKİLİ AMA REALİTEYE UYAN KARARLAR ALMALI"

Şentop görüşmede yaptığı açıklamada, "Kritik zamanlarda verilecek kararlar önemli. AB'nin, bölgede ve dünyada yaşanan gelişmeler konusunda tepki göstermekte kararsız ve geç davrandığını düşünüyorum. Zamanında etkili tepki göstermek önemli. Moldova ve aynı şekilde Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyelik süreci ile ilgili adım daha önceleri atılabilirdi olmadı. Şu anda benzer bir durumu Balkanlar için görüyorum. Balkanlar'ın Avrupa Birliği üyeliği için zamanında ve etkili kararlar alınamadığını görüyorum. Avrupa Birliği, daha hızlı daha etkili ama realiteye uyan kararlar almalı. Türkiye ile ilişkiler de en önemli örnek bu bağlamda. AB'nin, Türkiye ile ilişkileri stratejik kararlardır; bu konuların Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin ya da Yunanistan’ın bazı dar açılı perspektiflerine endeksleyerek feda edilmesi büyük hatadır” dedi.

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Türkiye'nin, Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona erdirilmesini istediğini belirten Şentop, "Bir an önce adil, Ukrayna'nın kabul edeceği bir barış sağlanmalı. Biz bunun için gayret göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'NİN TALEBİ PKK/PYD'NİN DESTEKLENMEMESİDİR”

İsveç'in NATO üyeliği konusuna değinen Şentop, Türkiye'nin talebinin çok net olduğunu vurgulayarak, “Türkiye'nin talebi, kendi güvenliğini tehdit eden PKK/PYD terör örgütlerinin müttefik olmak isteyen ülkeler tarafından desteklenmemesidir. Bu süreçte İsveç'ten somut adımlar atmasını bekliyoruz, somut adımlar görmek istiyoruz" dedi.

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Görüşmenin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Çekya'nın başkenti Prag'dan ayrıldı. Şentop ve beraberindeki heyeti, Prag Vaclav Havel Havalimanı'nda, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve diğer protokol yetkilileri uğurladı.