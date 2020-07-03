Şentop: Bütün arkadaşların desteğini bekliyorum

Şentop'un açıklamaları şöyle:

Meclis'te yoğun biçimde (koronavirüs) test yapıyoruz. 200 ile 600 arasında günlük test yapıyoruz. Türkiye'de yapılan günlük test sayısının yüzde 1'i TBMM'de sadece yapılmış oluyor.

(Meclis başkanlığı adaylık başvurusu) Hayırlı olsun, artık takdir Türkiye Büyük Millet Meclisimizindir, Genel Kurulundur. Bu konuda bütün arkadaşların desteğini bekliyorum.

(Sosyal medya düzenlemesi) Somut olarak bir teklif söz konusu değil. Bu, sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın bir sorunu. Sosyal medyada hakim olan çok uluslu şirketlerin kendi kurallarını kendilerinin koymaya çalıştıkları ve faaliyet gösterdikleri, ülkelerin hukuk kurallarını tanımaz bir yaklaşımları var. Avrupa ülkeleri de bundan rahatsız. Tedbir alanlar, hukuki düzenlemeler yapanlar var."

Ayrıntılar geliyor...