Şentop: Bugün de başkanlık sistemi tartışılıyor, sanki yeni bir konuymuş gibi

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, üniversite öğrencileri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde düzenlenen programda, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz da yer aldı. TBMM Başkanı Şentop burada gençlerle hem kahvaltı hem de boğaz turu yaptı. Kendi öğrencilik yıllarından bahseden, gençlere tavsiyelerde de bulunan Şentop, "Büyük Türkiye idealine inanmanızı, Türkiye'ye güvenmenizi ve Türkiye için çalışmanızı öneriyorum. İstanbul'un kendisi de bir üniversitedir. Bu imkanı öğrencilik yıllarınızda değerlendirmenizi öneririm" diye konuştu.

BAŞKANLIK SİSTEMİ BUGÜN DE YENİ BİR KONUYMUŞ GİBİ TARTIŞILIYOR

Siyasete girmeden önce üniversitede akademisyen olarak görev yaptığını hatırlatan ve öğrencilik dönemlerinde bir hukuk dergisi çıkardıklarını belirten TBMM Başkanı Şentop, "Bu dergide Türkiye'nin sorunlarını ele alıyorduk. Kapak konusu başkanlık sistemiydi. 1988. Bugün de BAŞKANLIK SİSTEMİ tartışılıyor ya, bu sanki yeni bir konuymuş gibi… 3-5 yılın konusuymuş gibi algılanıyor. Halbuki öyle değil. 1988 yılında biz bu konuyu kapak yapmışız. O tarihlerde bir partinin il başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, ondan da görüş almışız. O da diyor ki, Türkiye için en uygun hükümet sistemi, başkanlık sistemidir diyor" dedi.

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TÜRKİYE'NİN DÜNYADAKİ GÜÇLÜ 5 ÜLKE SAYILDIĞINDA İÇİNDE BULUNDUĞUNU GÖRÜYORUZ

Gençlere gelecek döneme kendilerini hazırlamaları gerektiği tavsiyesinde de bulunan Şentop, "Türkiye'nin geleceğe hazırlanması da gençlerin hazırlanması ve yetişmesiyle ilgili bir husus. Geleceğe yönelik yapılan bütün projeksiyonlarda Türkiye'nin dünyadaki güçlü, etkili, bölgesel ve küresel anlamda etkili olabilecek 3 veya 5 ülke sayıldığında mutlaka içinde Türkiye'nin bulunduğunu görüyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi nüfus. Türkiye'nin nüfusu gerçekten kendi bölgesinden, dünyadan, baktığımızda, bereketli bir nüfus. Şu an Türkiye'nin 85 milyon nüfusu var. Bu bir nüfus bereketidir. Tarihteki nüfus hareketliliği ülkelerin geleceğine dair tabir yapmamızda bize imkan veriyor. Bir coğrafyada, nüfus bereketi varsa, nüfus artışı varsa, orada geleceğe yönelik o ülkenin, devletin geleceğine yönelik olumlu gelişmeler tahlil edebilirsiniz" dedi.

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TESİR KABİLİYETİ ÜLKEYİ GÜÇLÜ HALE GETİRİYOR

TBMM Başkanı Şentop, "Genç nüfusun olması da önemli. Bu genç nüfusu iyi yetiştirebilirsek tahmin edildiği şekilde dünyanın önümüzdeki 100 yılında etkili olacak birkaç ülkeden birisi. Sadece nüfus da değil, bir ülkenin ekonomik kapasitesi de önemli. Olmazsa olmaz, o ülkenin bulunduğu coğrafyadaki tesir kabiliyeti. Siz harekete geçtiğinizde, ortaya bir tez, fikir koyduğunuzda sizi takip eden, peşinizden gelen, sizin fikrinizi benimseyen, halklar, topluluklar, ülkeler var mı? Yok mu? Buna bakmak lazım. Öyle ülkeler var ki Türkiye'den kat kat fazla nüfusa sahip, ekonomik büyüklüğü fazla ama ortaya bir görüş bir tez koyduğunda, kendisinden başka o teze sahip çıkan bir ülke yok. Tesir kabiliyeti ikisiyle bir araya geldiğinde, ülkeyi güçlü hale getiriyor. Bugün Türkiye'nin ortaya attığı birçok tez, birçok fikir dünyada karşılık buluyor" diye konuştu.

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ÜLKENİZE GÜVENMEK SİZLERİN EN ÖNEMLİ PUSULASI OLMALIDIR

"Ülkelerin istikametine ve hedeflerine yön veren şey tarihi arka plandır" diyen Şentop, "Her ülkenin tarihi yoktur, yaşadıkları vardır. Tarih yaşananlar bir bütünlük ediyor, bütünlük içerisinde bir anlam ifade ediyorsa buna ancak tarih diyebiliyoruz. Birçok ülkenin tarihleri değil, geçmişleri vardır ama Türkiye'nin büyük tarihi aynı zamanda gününü ve geleceğini de belirleyici bir istikamet veriyor. Türkiye'ye güvenmek, Türkiye'nin geleceğine güvenmek önemli. Sizlerin en önemli pusulası bu olmalıdır. Ülkenize, Türkiye'ye güvenmek, Türkiye'nin geleceğine güvenmek. İnşallah Türkiye çok daha güzel günlere, sizlerin de gayretleriyle, çalışmalarıyla ulaşacak" ifadelerini kullandı.

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TEMEL HEDEFİMİZ MİLLETİN DEĞERLERİYLE, DEVLETİN DEĞERLERİNİ BÜTÜNLEŞTİRMEKTİ

Şentop, "Türkiye'nin temel meselesi geçmişten bu yana milletle devletin bütünleşmesiydi. Eskiden öyle değildi. Türkiye ne zaman hamle yaptıysa, milletin değerleriyle, devletin değerlerinin aynı olduğu dönemlerde yapmıştır. Milli Mücadele dönemimiz, İstiklal Savaşı dönemimiz böyledir. Benzer bir şey 15 Temmuz için diyebiliriz. Milletle devletin bütünleşmesini, dünyanın hiçbir yerinde kolay kolay önlenemeyen bir darbe hareketini nasıl bastırdığını, önlediğini buna geçit vermediğini görmüş olduk. Bizim temel hedefimiz siyaset yaparken de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, milletin değerleriyle, devletin değerlerini bütünleştirmekti. Büyük Türkiye idealine inanmanızı, Türkiye'ye güvenmenizi ve Türkiye için çalışmanızı öneriyorum. İstanbul'un kendisi de bir üniversitedir. Bu imkanı öğrencilik yıllarınızda değerlendirmenizi öneririm" diye konuştu.