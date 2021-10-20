'Seni meşhur edeceğiz' diyerek kandırdıkları dönercinin cep telefonunu çaldılar

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Kentte, 13 Ekim'de otomobil kiralayan Sami E., kuzeni Kenan Eken ile arkadaşı Mert İpek’i yanına alarak Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi’ndeki bir dönerciye gitti. Burada dükkan sahibi Ercan T.’ye 'Seni meşhur edeceğiz' diyen Sami E., cep telefonuyla işletmenin görüntülerini çekmeye başladı. Daha sonra Sami E., Ercan T.’yi döner keserken görüntüleyip, oyalamaya başladı. Bu sırada Kenan Eken ise Ercan T.’nin, cebindeki cep telefonunu çalıp bir de döner yaptırdı. Şüpheliler otomobille ayrılırken, ceplerini kontrol eden Ercan T. ise telefonunun çalındığını anladı.

TUHAFİYECİYİ OYALAYIP, CEP TELEFONUNU ÇALDILAR

Şüpheliler saatler sonra Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi’ndeki bir tuhafiyeye girerek çorap alacağını söyledi. Çorapları gösteren dükkan sahibi Songül A.’nın (47) bir anlık dalgınlığından faydalanan 3 şüpheli, tezgahta duran cep telefonunu çalıp tuhafiyeden ayrıldı. Cep telefonlarının çalındığını fark eden Songül A. ile Ercan T.’nin şikayeti üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ACENTE SAHİBİYLE YAPILAN İŞ BİRLİĞİYLE YAKALANDILAR

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Yankesicilik olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Polisin, irtibata geçtiği araç kiralama acentesi sahibi, Sami E.’yi arayıp, “Araçta bir sıkıntı çıktı. Hemen getirmeniz gerekiyor” dedi. Bunun üzerine Sami E. aracı, kuzeni ve arkadaşına verip kaçtı. Araç kiralama acentesine giden Kenan Eken ile Mert İpek, polis ekiplerince yakalandı.

DÖNERCİNİN TELEFONUNDAN 1200 TL ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Emniyete götürülen şüphelilerin, Ercan T.’nin cep telefonu üzerinden çevrimiçi bir oyunda 1200 TL’lik alışveriş yaptığı tespit edildi. Kenan Eken ifadesinde, suçlamaları reddedip, cep telefonlarını çalmadıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.