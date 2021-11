Seni de kurtaramadık... Affet Ayşegül

Haberin Devamı

Ayşegül Aydın, 12 Temmuz günü dershaneden çıktıktan sonra evine doğru yürüyordu. Kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. tarafından ağaçlık alana sürüklendi. A.M., burada çocuğa cinsel istismarda bulundu. Ardından kendisine direnen Ayşegül’ün boğazını sıktı, başını taşla ezdi. Ağır yaraladıktan sonra A.M. tarafından yol kenarına taşınan Ayşegül’ü yoldan geçenler buldu. Bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alındı.

ACI HABER DÜN GELDİ

Yoğun bakımda tedavisi süren Ayşegül’den önceki gece acı haber geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çocuklarının iyileşmesini umutla bekleyen Şükran ve Metin Aydın çifti, ölüm haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Ayşegül’ün yoğun bakımdaki tedavisi süresince hep yanında olan Metin Aydın, çok üzgün olduklarını söyledi.

DUYGULANDIRAN TEMENNİ

Haberin Devamı

Metin Aydın’ın geçen ay yoğun bakımda kızıyla görüşürken “Tatlım benim, güzel kızım, canım yavrum benim, bir tanem benim, kara gözlüm” diyerek severken, kendisini görünce duygulanan kızına, “Ağlama yavrum, iyi olacaksın” dediği anlar cep telefonuyla görüntülenmişti.