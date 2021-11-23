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Seni de kurtaramadık... Affet Ayşegül

#Ayşegül Aydın#Cinsel İstismar#Kocaeli
Seni de kurtaramadık... Affet Ayşegül

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, yaklaşık 4.5 ay önce Afganistan uyruklu A.M.’nin (20) cinsel istismarda bulunup başını taşla ezdiği Ayşegül Aydın (16), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Ayşegül Aydın, 12 Temmuz günü dershaneden çıktıktan sonra evine doğru yürüyordu. Kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. tarafından ağaçlık alana sürüklendi. A.M., burada çocuğa cinsel istismarda bulundu. Ardından kendisine direnen Ayşegül’ün boğazını sıktı, başını taşla ezdi. Ağır yaraladıktan sonra A.M. tarafından yol kenarına taşınan Ayşegül’ü yoldan geçenler buldu. Bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alındı.

ACI HABER DÜN GELDİ

Yoğun bakımda tedavisi süren Ayşegül’den önceki gece acı haber geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çocuklarının iyileşmesini umutla bekleyen Şükran ve Metin Aydın çifti, ölüm haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Ayşegül’ün yoğun bakımdaki tedavisi süresince hep yanında olan Metin Aydın, çok üzgün olduklarını söyledi.

DUYGULANDIRAN TEMENNİ

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Metin Aydın’ın geçen ay yoğun bakımda kızıyla görüşürken “Tatlım benim, güzel kızım, canım yavrum benim, bir tanem benim, kara gözlüm” diyerek severken, kendisini görünce duygulanan kızına, “Ağlama yavrum, iyi olacaksın” dediği anlar cep telefonuyla görüntülenmişti. 

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#Ayşegül Aydın#Cinsel İstismar#Kocaeli

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