Sendikalar Taksim'e çelenk bıraktı

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim'e ilk olarak DİSK geldi. Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, yönetim kuruluyla birlikte Taksim'deki Atatürk anıtına yürüdü. Buraya çelenk koyan Arzu Çerkezoğlu, "Bugün 1 Mayıs. Bugün işçi emekçi sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma günü. DİSK Yönetim Kurulu olarak çelengimizi bırakmak üzere buradayız. Sizlerde biliyorsunuz İstanbul'da bu yıl 1 Mayıs mitingimizi Maltepe Meydanı'nda gerçekleştireceğiz. Birazdan hep beraber oraya gideceğiz. 1 Mayıs meydanı, Taksim meydanıdır. Yıllarca 1 Mayıs'ın ve Taksim'in özgürleştirilmesi için uzun mücadeleler verdik. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük 1 Mayısını yaptık bu meydanda" dedi.

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1977 yılındaki 1 Mayıs kutlamalarında Kazancı Yokuşu'nda hayatını kaybedenleri andıktan sonra Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Anıta doğru yürüyen Arslan, meydanda çalışan temizlik işçilerine karanfil dağıttı. Çelenk bıraktıktan sonra açıklama yapan Arslan, "1 Mayıs'ı barışçıl şekilde yapmaya ve ülkemizde 1 Mayıs'ı kaos günü olmaktan kurtarmak için büyük çaba sarf ettik. Bugün bazı örgütlerin bu meydanda ısrar etmemeleri, bunun yerine başka meydanlarda kutlamalarını saygıyla ve takdirle karşılıyorum. Evet Taksim'in bizim için anlamı çok büyük ama aynı zamanda Türkiye'nin bütün meydanları 1 Mayıs meydanıdır" dedi.

TÜRK-İŞ, TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle çeşitli sendikalar Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Türk-İş üyeleri de meydana gelerek, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.