'Sen melek mi oldun kızım'

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Kış mevsimi nedeniyle Mersin’in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri’nden Yağal Ailesi, 10 Kasım’da Gülnar’ın Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurarken çocukları Müslüme ortadan kaybolmuştu. 10 gündür Müslüme’nin bulunması için yapılan çalışmalara, önceki gün havanın kararmasıyla ara verildi. Çalışmalara dün erken saatlerde yeniden başlandı. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı’nın yönettiği AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi. Dron, uçak, 200 kişilik personel ve 100 gönüllünün desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalarda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ‘Pense’ adlı kadavra köpeği de kullanıldı.

ÇALILARIN ARASINDA...

Bölgede 25 kilometrekareye yayılan arama çalışmalarında maalesef dün acı haber geldi. Müslüme’nin cansız bedeni, kaybolduğu çadırdan yaklaşık 7 kilometre uzaktaki Karaağaç mevkisinde, çalıların arasında bulundu. Kızının acı haberini çadırda alan anne Selvi Yağal, “Melek mi oldun kızım” diyerek gözyaşı döktü. Küçük kızın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi’ne gönderildi. Burada yapılacak otopsinin ardından Müslüme’nin cenazesi memleketi Karaman’da toprağa verilecek.

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TÜM İDDİALAR MERCEK ALTINDA

Müslüme’nin kaybolması ve ardından ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ortaya atılan tüm iddiaları mercek altına aldı. Kaybolduğu yere hiç getirilmediği yönündeki bir iddia, görgü tanıklarının ifadesiyle çürütüldü. Bir taş üzerinde saptanan kan lekesinden alınan numune ise analiz için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Aile üyelerinden de kan örneği alındı. Aramaların 6’ncı gününde, Müslüme’nin ayak izinin olduğu ileri sürülen bölgede de AFAD ekipleri, termal kameralar ile inceleme yaptı. İzlerin hayvan ayak izi olduğu tespit edildi.

DİK YAMAÇLARA HALATLA İNİLDİ

AKUT ve AFAD ekipleri, bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Ekipler dağ taş demeden didik didik arama yaptı. Jandarma ayrıca Müslüme’nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100’e yakın kişinin ifadesini aldı. Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceledi. Baba Mehmet Yağal’ın “Husumetlilerimiz var” açıklaması da değerlendirildi, bölgeye gelen şüpheli araçlar incelendi.

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KOMANDOLAR YOLU KAPATTI

Müslüme’nin cesedinin bulunduğu bölgeye girişler yasaklandı. Bölgeye giden yollar ve patikalar, jandarma komandolar tarafından kapatıldı.

ANNEANNE: CİĞERİMİZE OTURDU

Karaman’dan kente gelen ve torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal, acı haberle yasa boğuldu. Torununun o kadar uzağa gitmiş olabileceğine anlam veremediklerini söyleyen anneanne, “Müslüme’nin oraya gidebileceğinden hiç umudum yok. Bilemeyeceğim. Nasıl kaybolduğunu bilemedik. Oraya kadar yürüyeceğinden hiç umudumuz yok. Uzak mı yakın mı, bilmem. Çocuğumuzun incelenmesini istiyoruz. Acı haberler geldi, ciğerlerimize oturdu” diye gözyaşı döktü.

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YAKINLARI İFADE VERDİ

Müslüme’nin ölümüyle ilgili babası Mehmet, annesi Selvi Yağal ile yakınları ifadelerinin alınması için Gülnar Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.