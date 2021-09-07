Şen kardeşler neden, nasıl öldürüldü? Şen kardeşler cinayetinin detayları
80 ve 83 yaşındaki Hüseyin Şen ve Metin Şen isimli kardeşler, Hatay Merkez'e bağlı evlerinde birlikte yaşıyorlardı. Şen kardeşlerle birlikte aynı evde Şen kardeşlerden birinin eşi ve bakıcıları kalıyordu. Hüseyin Şen ve Metin Şen, 8 Ekim 2020 tarihinde biri ya da birileri tarafından işkence gördükten sonra katledildi. Peki, Şen kardeşleri kim, neden öldürdü? İşte Şen kardeşler
Hatay – Antakya'ya bağlı Alaattin Mahallesi çifte cinayetle sarsıldı. Hüseyin Şen ve Mehmet Şen kardeşler, kesici aletlerle işkenceye uğrayarak öldürüldü. Şen isimli kardeşler, kesici ve delici aletlerle canice darp edildiği ortaya çıktı.
Olay yerine ait görüntülerin korkunç olduğunu ifade eden Hüseyin Şen’in kızı Ganime Çırçır, bakıcı Emel Cengiz'in olayın ardından temizlik yaptığını belirtti. Kan gölüne dönen evde hiçbir ayak izinin olmamasına da şüpheyle yaklaşan Çırçır, "Olay anında hiçbir şey duymamış. Hiçbir şey duymadığı evde parmak kopmuş, kafatasları kırılmış, birçok yer kesilmiş. Bunları duymaması imkansız. Duymasa bile kalkıp yardım isterdi" sözlerini kullandı.
BAKICININ İFADELERİ SORU İŞARETİ BIRAKTI
Olay anında evde olan bakıcı Emel Cengiz, seslerini duymadığını söyledi. 9 yıldır aile ile olan Cengiz’in evi temizlemesi ve kimseye haber vermemesi şüpheleri attırdı.
80 ve 83 yaşlarındaki iki kardeşin ölümü ardından sır perdesi aralanmadı. Hüseyin Şen ve eşine bakıcılık yapan Emel Cengiz şüphelerin odağındaki isim.