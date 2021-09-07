Şen kardeşler neden, nasıl öldürüldü? Şen kardeşler cinayetinin detayları

Hatay – Antakya'ya bağlı Alaattin Mahallesi çifte cinayetle sarsıldı. Hüseyin Şen ve Mehmet Şen kardeşler, kesici aletlerle işkenceye uğrayarak öldürüldü. Şen isimli kardeşler, kesici ve delici aletlerle canice darp edildiği ortaya çıktı.

Olay yerine ait görüntülerin korkunç olduğunu ifade eden Hüseyin Şen’in kızı Ganime Çırçır, bakıcı Emel Cengiz'in olayın ardından temizlik yaptığını belirtti. Kan gölüne dönen evde hiçbir ayak izinin olmamasına da şüpheyle yaklaşan Çırçır, "Olay anında hiçbir şey duymamış. Hiçbir şey duymadığı evde parmak kopmuş, kafatasları kırılmış, birçok yer kesilmiş. Bunları duymaması imkansız. Duymasa bile kalkıp yardım isterdi" sözlerini kullandı.

BAKICININ İFADELERİ SORU İŞARETİ BIRAKTI



Olay anında evde olan bakıcı Emel Cengiz, seslerini duymadığını söyledi. 9 yıldır aile ile olan Cengiz’in evi temizlemesi ve kimseye haber vermemesi şüpheleri attırdı.

80 ve 83 yaşlarındaki iki kardeşin ölümü ardından sır perdesi aralanmadı. Hüseyin Şen ve eşine bakıcılık yapan Emel Cengiz şüphelerin odağındaki isim.

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