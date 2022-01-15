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Şen kardeşler cinayetini JASAT çözdü

#HATAY#Cinayet#JASAT
Şen kardeşler cinayetini JASAT çözdü

Hatay'ın Antakya ilçesinde evlerinde 8 Ekim 2020 günü cinayete kurban giden Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin soruşturmasını Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çözdü. Olayla ilgili soruşturma başlatan Hatay İl Jandarma Komutanlığının Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Antakya Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, cinayeti işledikleri belirlenen S.S. ile M.M.’yi yakaladı. Yapılan işlemlerin ardından iki zanlı cezaevine gönderildi.

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Evde bakıcı olarak çalışan S.U. ile olay gecesi evde bulunan E.C. soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adli makama sevk edildi. Olay gecesi evde bulunan E.C. çelişkili beyanda bulunması nedeniyle delilleri karartma şüphesiyle tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. S.U. ise gözaltından serbest bırakıldı. Hastanede tedavi gören yaralı Hüseyin Şen 27.10.2020 tarihinde Mehmet Şen 15.12.2020 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Hatay İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT) ile Antakya Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından olay günü mağdurlara ait cep telefonlarının evde bulunamaması, telefonlara ait HTS ve sinyal bilgilerinin dosyada olmaması, her ne kadar mağdur Mehmet Şen ile video kaydı altında görüşme yapılmış ise de şahsın yoğun bakımda olması nedeniyle sorulara göz kırpma şeklinde cevap vermesinin sağlıklı beyan olamayacağının değerlendirilmesi nedeniyle konuyla ilgili titiz çalışma başlatıldı.

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Adli makamlar koordinesinde kayıp telefonlara ait HTS ve sinyal bilgileri ile ilgili alınan kayıtların yapılan incelemesinde maktul Mehmet Şen'e ait cep telefonuna Altınözü ilçesinde bulunan C. S. isimli şahıs adına kayıtlı sim kart takıldığı ve telefonu M.K.den, onun M.M.’den ve M.M.nin de S.S. isimli şahıstan aldığı tespit edilerek S.S. ile M.M. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve birden fazla hırsızlık suçundan kaydı bulunan S.S., ifadesinde M. M. isimli şahısla cezaevinde tanıştığını, cezevinden çıkmalarını müteakip M.M.nin kendisine girilecek ev olup olmadığını sorması üzerine ablasının da ikamet ettiği Alaattin mahallesinde çocukluğundan beri tanıdığı, evlerine sürekli girip çıktığı ve değerli eşyaların bulunduğu Hüseyin Şen’in evine girebileceklerini söylediğini, eve gittiklerinde kendisinin gözcülük yaptığını içeriye M.M. isimli şahsın girdiğini itiraf etti.
Bunun üzerine M.M. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda mağdurların evinden çalındığı değerlendirilen ve tanık 

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