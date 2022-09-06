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Semra Güzel'le aynı araçta yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

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#Semra Güzel#HDP#İstanbul
Semra Güzelle aynı araçta yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 15:39

HDP'li Semra Güzel'le aynı araçta yakalanan şüpheliler A.G. ile F.D. adliyeye sevk edildi.

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Adıyaman'da 2017 yılında etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonunda birlikte çekilmiş fotoğrafları çıktığı için dokunulmazlığı kaldırılarak, hakkında yakalama kararı verilen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, 2 Eylül'de Silivri'de bir dinlenme tesisinde gözaltına alındı.

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Güzel ile aynı araçta bulunan A.G.'nin 'Göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığını ihlal', F.D.'nin ise 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından adli kayıtları olduğu belirlendi.

Semra Güzelle aynı araçta yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

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#Semra Güzel#HDP#İstanbul

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