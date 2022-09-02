Son dakika: HDP'li Semra Güzel yakalandı... Tanınmamak için kılık değiştirmiş

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MİT Başkanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalarda, hakkında çıkan yakalama kararı sonrasında firari durumda bulunan HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK tarafından yasadışı şekilde yurtdışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi.

SAHTE NÜFUS CÜZDANI

HDP 27.Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, 'Mehtap Şahan' adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile Edirne istikametine giderken yakalandı.





HDP'li Güzel, kızıl peruk ve gözlük takmış olarak böyle yakalandı.

İKİ KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A. G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F. D. isimli şahıslar da gözaltına alındı.





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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Güzel'in Edirne'ye giderken yakalandığını Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurarak şu ifadeleri kullandı: "Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı









Sevgili Kılıçdaroğlu,

Sana üzücü bir haberimiz var:

HDPKK’lı Semra Güzel enselendi.



Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı pic.twitter.com/dPstjJV8Yd — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 2, 2022





KOD ADI "KOÇERO'NUN GÜLÜ"



Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, 1 Nisan'da yazdığı yazıda HDP'li Semra Güzel ile ilgili ayrıntıları kaleme almıştı.



"Terör örgütüne yönelik olarak Adıyaman kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen, “Koçero” kod adlı PKK’lı terörist Volkan Bora’nın telefonunda adli birimler tarafından yapılan incelemede HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’le birlikte fotoğrafları çıkmıştı" diyen Selvi yazısına şöyle devam etmişti:

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PKK kampında bir süre kaldığı tespit edilen Semra Güzel’in terörist Volkan Bora ile samimi fotoğraflarının yanı sıra eli silahlı fotoğrafları ve diğer teröristlerle futbol oynarken çekilen fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.D. ise ifadesinde Volkan Bora’nın talebi üzerine Semra Güzel’i iki kez PKK kampına götürdüğünü anlatmıştı. H.D., Semra Güzel’in kod adının “Koçero’nun gülü” olduğunu ifade etmişti.

SÖZLÜSÜ DENİLMİŞTİ

Semra Güzel’in PKK kampında fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine HDP’nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Semra Güzel’in öldürülen terörist Volkan Bora’nın sözlüsü olduğu ifade edilmişti. Güzel ile Bora arasındaki yakınlık gönül ilişkisi olarak sunulmaya çalışılmıştı.

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Terörist Volkan Bora’nın annesi Songül Bora ise Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında verdiği ifadede oğlu Volkan Bora ile görüşmek için Semra Güzel’le Kuzey Irak’taki PKK’nın Metina Kampı’na gittiklerini anlatmıştı.

KAYIPLARA KARIŞTI

PKK kampında çıkan eli silahlı fotoğrafları üzerine Semra Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için hem Meclis’teki komisyonda hem de Genel Kurul’daki oylamaya katılarak savunmasını yapmamıştı. Hatta AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında oluşturulan hazırlık komisyonu, savunmasını yapmak üzere Semra Güzel’e ulaşamamıştı. Güzel, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki’nin telefonuna Whatsapp’tan kendisini savunmak üzere Filiz Kerestecioğlu’na ve Tiryaki’ye yetki vermişti.

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KURYELİK YAPMIŞ

Hakkındaki haberler ortaya çıktığı andan itibaren sırra kadem basan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, sadece PKK kampındaki fotoğraflarından dolayı değil, aynı zamanda HDP ile PKK arasında kuryelik yaptığı, Kandil’in mesajlarını getirdiği, çanta içinde bazı evrak ve paraları götürüp getirdiği gibi iddialardan da aranıyor.