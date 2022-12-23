Semra Güzel’in vekilliği düşürüldü

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Semra Güzel’in ‘yasama faaliyetlerine katılmadığı’ gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi kararında 372 oy kullanıldı. 330 kabul, 42 red oyu verildi. Bu sonuçla Güzel’in milletvekilliği düşürüldü.

Oylamada İYİ Parti, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti, MHP ve BBP ile birlikte kabul, CHP ise ret oyu kullandı. Oylamada 23 İYİ Partili de kabul yönünde oy kullanırken, Grup Başkanvekili Özgür Özel ile 11 CHP’li ise ret oyu kullandı. Kararın ardından HDP’li milletvekilleri protesto için salondan ayrıldı.