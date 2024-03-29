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Semanur yaşam savaşı veriyor

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Video#Dolmabahçe Caddesi
Semanur yaşam savaşı veriyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 07:00

Beşiktaş’ta ‘U’ dönüşü yapan araca motosikleti ile çarpan Semanur Hacıoğlu’nun (25) hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor.

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Kaza, 18 Mart Pazartesi saat 02.00 sıralarında Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Cadde üzerinde ‘U’ dönüşü yapan A.Ö.’nün kullandığı hafif ticari araca Semanur Hacıoğlu’nun kullandığı motosiklet çarptı. Kazada Semanur Hacıoğlu ağır yaralandı. Anne Fatma Hacıoğlu, baba Hüseyin Hacıoğlu ve Semanur’un nişanlısı Mustafa Subaşı 11 gündür iyi bir haber gelmesini bekliyor. Sözlüsünün yüzüğünü boynundaki kolyesine takan Mustafa Subaşı, “Kendisi Beşiktaş’ta bir işletmede çalışıyor. Beraber sahur yapacaktık. Yaklaşık 10 gündür buradayız. Entübe bir şekilde yoğun bakımda. Hayırlı bir haber bekliyoruz. Sürücü ise yurtdışı yasağı konularak gözetimli serbest” dedi. Acılı baba Hüseyin Hacıoğlu ise “Videolarda da görmüşsünüzdür. Bu kasten olmuş bir olay. Tamamen cinayet. Herkesten dua bekliyoruz. Semanur’un bir an önce aramıza dönmesini istiyoruz” diye konuştu.

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#Beşiktaş#Video#Dolmabahçe Caddesi

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