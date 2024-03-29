Semanur yaşam savaşı veriyor

Haberin Devamı

Kaza, 18 Mart Pazartesi saat 02.00 sıralarında Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Cadde üzerinde ‘U’ dönüşü yapan A.Ö.’nün kullandığı hafif ticari araca Semanur Hacıoğlu’nun kullandığı motosiklet çarptı. Kazada Semanur Hacıoğlu ağır yaralandı. Anne Fatma Hacıoğlu, baba Hüseyin Hacıoğlu ve Semanur’un nişanlısı Mustafa Subaşı 11 gündür iyi bir haber gelmesini bekliyor. Sözlüsünün yüzüğünü boynundaki kolyesine takan Mustafa Subaşı, “Kendisi Beşiktaş’ta bir işletmede çalışıyor. Beraber sahur yapacaktık. Yaklaşık 10 gündür buradayız. Entübe bir şekilde yoğun bakımda. Hayırlı bir haber bekliyoruz. Sürücü ise yurtdışı yasağı konularak gözetimli serbest” dedi. Acılı baba Hüseyin Hacıoğlu ise “Videolarda da görmüşsünüzdür. Bu kasten olmuş bir olay. Tamamen cinayet. Herkesten dua bekliyoruz. Semanur’un bir an önce aramıza dönmesini istiyoruz” diye konuştu.



